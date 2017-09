ʺCentenarul Marii Uniri nu face decât sã arate cât de departe e Vasluiul de Alba Iuliaʺ

ADEVÃR TRIST… Deputatul liberal Daniel Olteanu atrage atentia asupra discrepantelor regionale accentuate între Moldova, cea mai sãracã zonã a tãrii, care nu beneficiazã nici în 2017 de executia unor mari proiecte ale Ministerului Transporturilor, si Vestul României, care are parte aproape anual de inaugurãri ale unor tronsoane de autostradã. În contextul aparitiei în spatiul public a propunerii ca elevii din toatã tara sã meargã în 2018 la Alba Iulia, ca o activitate în cadrul sãrbãtorilor dedicate Centenarului Marii Uniri, Daniel Olteanu face trimitere la situatia copiilor din satele vasluiene, împiedicati de multe ori sã ajungã la grãdinitã si la scoalã, din cauza infrastructurii dezastruoase. Un punct de vedere al unui vasluian curat la suflet aratã cam asa: „Ei, ardelenii, ne bârfesc si ne jignesc în fel si chip, când vine vorba de Vaslui, de Moldova. Dar, sã nu uite niciodatã cã acesti amãrâti de moldoveni i-au scos de sub sclavia ungurilor, altfel erau si acum vai si amar de ei”.

În conditiile lipsei totale a alocãrilor pentru executia unor investitii ale Ministerului Transporturilor, Olteanu sustine cã e o „manipulare ieftinã” ideea cã Vasluiul este un judet asistat social, deputatul liberal propunând astãzi, în timpul unei declaratii sustinute în plen, ca Guvernul sã meargã în Vaslui, o datã la sase luni, pentru a lua contact cu realitatea din teren. „Am fost convins, de la momentul aparitiei în spatiul public a propunerii ca elevii din toatã tara sã meargã în 2018 la Alba Iulia, ca o activitate în cadrul sãrbãtorilor dedicate Centenarului Marii Uniri, cã aceastã idee nu poate veni decât din Vestul tãrii, si am avut dreptate. Pentru cã din Timisoara la Alba Iulia, cu exceptia a vreo 15 kilometri, dacã se respectã datele de acum, se va merge pe autostradã, adicã mai putin de douã ore pentru 200 si ceva de kilometri. Sunt un adept al consolidãrii constiintei nationale, al cultivãrii patriotismului, dar multi dintre copiii vasluieni sunt în imposibilitatea de a participa la altceva în afarã de Zilele Satului, din cauza infrastructurii. Din acest motiv, înainte sã-i trimitem pe copii la Alba Iulia, o datã la 100 de ani, vã propun sã trimitem Parlamentul si Guvernul în Vaslui, o datã la sase luni. În anul dinaintea Centenarului, Ministerul Transporturilor nu are niciun mare proiect de investitie în executie în Vaslui, iar situatia e identicã la nivelul Moldovei. Asa a fost si anul anterior, asta a fost situatia în cea mai mare parte a ultimilor 25 de ani, de când, pentru Bucuresti, democratia a însemnat sã lase fãrã investitii cea mai sãracã zonã a tãrii, apoi sã arate cu degetul, în manipulãri ieftine având ca subiect ajutoarele sociale”, a declarat deputatul liberal care a amintit cã, în timpul mandatelor de sef al AJOFM Vaslui si de prefect, judetul Vaslui a cȃstigat procente importante în statistici. „Ca sef de institutie deconcentratã, am reusit, împreunã cu colegii, sã mutãm Vasluiul de pe locul fruntas, negativ, în ceea ce priveste rata somajului, iar ca fost prefect stiu ce poate sã facã o autoritate localã, care îi sunt limitele. Vã spun foarte deschis, cea mai mare parte a problemei nu e la Vaslui si în judetele sãrace, e la Bucuresti, la Guvern si la Parlament. La Guvern, pentru cã propune proiecte batjocoritoare ale bugetului de stat, cu zero investitii mari în zonele sãrace, iar la Parlament pentru cã acceptã aceste propuneri. Ca parlamentar care a fãcut amendamente de bun-simt, care sã corecteze aceastã situatie, amendamente care nu au fost luate însã în considerare, voi respinge orice punct de vedere care acrediteazã ideea cã Vasluiul stã cu mâna întinsã, pentru cã e o minciunã. Vasluiul si judetele sãrace nu primesc ceea ce li se cuvine. În aceste conditii, în care noroaiele îneacã eforturile a mii de copii vasluieni de a ajunge la grãdinitã si la scoalã, mi se par deplasate discutiile despre un Centenar al Marii Uniri, care e un prilej de a constata, de fapt, cât de departe suntem de Alba Iuliaʺ, a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.