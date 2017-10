ʺUn nou angajament mincinos al ministrului PSD al Transporturilor: utilaje în teren, în octombrie, la Varianta ocolitoare Bârladʺ

VÃ BATETI JOC DE NOI? Daniel Olteanu, deputat PNL de Vaslui, a avut ieri o interpelare durã în Parlamentul României, în care a atacat minciunile PSD referitoare la „Varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad” sau vestita centurã a Bârladului, folositã de PSD în fiecare campanie electoralã! Liberalul Daniel Olteanu a atacat pe ministrul Transporturilor, acuzându-l cã a mintit avansând ca datã de începere a lucrãrilor pentru constructia Variantei Ocolitoare Bârlad luna octombrie. Pe teren nu existã niciun utilaj, iar pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) proiectul soselei de centurã a Bârladului figureazã ba ca fiind în … executie din 2013, ba ca fiind în desfãsurare (proces de licitare a proiectãrii si executiei lucrãrilor) .

Pe site-ul CNAIR apare, referitor la Proiectare si Executie „Varianta de ocolire a Municipiului Bârlad” cã: „Este estimatã începerea lucrãrilor în anul 2018. Proiectantul proiectului este „Tecnic Consulting Engineering Romania/Search Corporation”, lungimea variantei fiind de 11,281 km. Proiectarea si Executia lucrãrilor la Varianta de ocolire a municipiului Bârlad” – 30 luni (din care: 8 luni perioada de proiectare care include atât elaborarea si finalizarea documentatiei pentru obtinerea HG expropriere, cât si Proiectul pentru Autorizatia de construire). Anuntul de participare a fost pe 2 august. Stare procedurã: în desfãsurare.”

„Un nou aranjament mincinos”

Deputatul liberal Daniel Olteanu îl acuzã pe ministrul Transporturilor, Rãzvan – Alexandru Cuc, de incompetentã si minciunã, ca urmare a modului iresponsabil în care acesta gestioneazã proiectul „Variantei ocolitoare Bârlad”, investitie amânatã în mandatul lui Cuc, dar exploatatã de PSD din punct de vedere electoral. În conditiile în care nu existã niciun utilaj pe teren, deputatul Olteanu sustine cã angajamentul mincinos al ministrului Transporturilor, care a avansat ca datã de începere a lucrãrilor pentru constructia Variantei Ocolitoare Bârlad luna octombrie 2017, reprezintã o nouã sfidare la adresa locuitorilor din Bârlad, unde zeci de mii de oameni sunt sufocati de traficul greu care apasã orasul. Deputatul liberal, care în urmã cu jumãtate de an a cerut demiterea lui Cuc de la conducerea Ministerului Transporturilor, ca urmare a dezinformãrilor referitoare la Varianta Ocolitoare Bârlad, atrage atentia cã, pânã în prezent, niciun vinovat nu a fost tras la rãspundere pentru bâlbâielile cu revizuirea si anularea revizuirii studiului de fezabilitate. Ieri, în cadrul unei declaratii în Camera Deputatilor, Daniel Olteanu i-a fãcut pe reprezentantii PSD „direct responsabili” pentru situatia neagrã în care se aflã infrastructura din estul tãrii, Moldova beneficiind în 2017 de zero investitii din partea Ministerului Transporturilor.

„Pot sã înteleg de ce un ministru minte, si nu vãd altã explicatie decât aceea cã este unica modalitate prin care îsi poate masca incompetenta, aruncând cu vorbe goale, cu promisiuni în care nici dumnealui nu crede. Nu pot sã înteleg, însã, de ce este mentinut în functie, de ce Partidul Social Democrat considerã cã declaratiile mincinoase ale unui ministru tin loc de realizãri. «Dacã nu vor fi contestatii, utilajele vor fi în teren în octombrie», asta a spus în primãvarã, în fata presei locale din Vaslui, domnul ministru al Transporturilor, referindu-se la Varianta ocolitoare Bârlad. Dupã cum puteti bãnui, angajamentul s-a dovedit unul mincinos, consfintind managementul poticnit al acestui proiect de investitii. Pentru cã ratarea acestui angajament nu este o întâmplare, dupã ce, pe parcursul câtorva luni, Ministerul Transporturilor, CNAIR si DRDP au reluat si apoi au anulat revizuirea studiului de fezabilitate, fãrã a fi tras la rãspundere niciun vinovat pentru aceastã bãtaie de joc. Este încã o dovadã cã, pentru responsabilii de la Bucuresti, moldovenii sunt români de categoria a doua, iar vasluienii, de categoria a treia. Ceea ce pare nesemnificativ în birourile ministeriale este o nenorocire pentru Bârlad, unde zeci de mii de oameni vor fi sufocati un an în plus de traficul greu care apasã orasul”, noteazã deputatul Daniel Olteanu, care considerã cã PSD si-a demonstrat mãsura competentei prin alegerea si mentinerea în functia de ministru al Transporturilor a lui Rãzvan – Alexandru Cuc.

„Sacrificati sãnãtatea a zeci de mii de bârlãdeni!”

„Vã întreb, stimati colegi de la PSD, dacã sacrificarea sãnãtãtii a zeci de mii de oameni, a mii de copii si vârstnici, cu scopul de a tãia o panglicã electoralã în preajma alegerilor din 2020, meritã? Din pãcate, vã permiteti asta cu o zonã sãrãcitã si depopulatã. Nici mãcar nu mai au puterea sã reactioneze cei rãmasi, cei foarte putini rãmasi. Asta e atitudinea care a alungat din tarã aproape jumãtate din populatia Bârladului de altãdatã. Iar, pentru ca sfidarea sã fie pânã la capãt, lucrãrile de întretinere de pe DN 2F, care leagã Vasluiul de Bacãu, s-au oprit la comuna de granitã a judetului, pentru a sublinia, încã o datã, statutul vasluienilor de locuitori ai Lumii a Treia. Ca sã rãspund anticipat unor nelãmuriri, nu am nicio asteptare de la domnul ministru al Transporturilor, pentru cã si-a demonstrat limitele demult. Acesta este nivelul maxim de competentã în domeniu pe care îl are PSD. A trecut, totusi, un an de la numire, iar mesajul meu cãtre colegii social-democrati este꞉ chiar nu ati gãsit între timp pe cineva mai competent, într-un an întreg? Sunteti direct responsabili pentru anul în care Moldova a beneficiat de zero investitii din partea Ministerului Transporturilor, una dintre cele mai negre perioade pentru infrastructura din estul tãriiʺ, a transmis Daniel Olteanu.

Întrebãri pentru ministrul Cuc!

Deputatul PNL de Vaslui, Daniel Olteanu, a transmis ministrului Transporturilor, Rãzvan Cuc, o solicitare prin care cere sã i se comunice noile termene stabilite de Ministerul Transporturilor referitor la Varianta Ocolitoare a Municipiului Bârlad.

„Aflat într-o vizitã în judetul Vaslui în prima parte a anului, ati declarat, iar aceastã declaratie a fost consemnatã identic de toatã presa localã prezentã, faptul cã, dacã nu vor exista contestatii cu privire la licitatia aferentã proiectului de investitii Varianta Ocolitoare Bârlad, „utilajele vor fi în teren în aceastã toamnã”, specificând si lunile septembrie – octombrie. Domnule ministru, la aceastã datã este clar cã nu au fost contestatii cu privire la atribuirea contractului, neexistând nicio comunicare în acest sens, si la fel de clar este faptul cã utilajele nu vor fi în teren la termenul mentionat de dumneavoastrã, fiind foarte posibil ca acestea sã nu fie deloc în 2017. Apreciez ca inacceptabil modul în care întelegeti sã tratati vasluienii, cu promisiuni neonorate, în conditiile în care întreaga Moldovã, în ceea ce priveste lucrãrile în executie, a fost practic uitatã în mandatul dumneavoastrã (fie cã analizãm lucrãrile în executie, fie cã analizãm contractele semnate, din punct de vedere valoric).

În aceste conditii, domnule ministru, vã rog sã-mi comunicati care sunt noile termene avansate pentru obiectivul de investitii Varianta Ocolitoare Bârlad: Data atribuirii contractului de executie (în lipsa contestatiilor); Data finalizãrii lucrãrilor (data receptiei, la finalul lucrãrilor); Vã rog sã precizati si stadiul procedurii aferente acestui contract.”, este solicitarea deputatului Olteanu.