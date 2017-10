“Bartez” de la Crasna a sãrit în aer de la o butelie (foto)

Gresealã de începãtor

TRAGEDIE… Tânãrul a legat cu o sârmã furtunul de butelie, la aragaz, desi îsi procurase de la magazin o garniturã. Improvizatia i-a fost fatalã.

PERICOL…Un tânãr de 28 de ani din localitatea Crasna, comuna Albesti, a ajuns la spital cu arsuri grave pe fatã si pe corp, dupã ce casa i-a sãrit pur si simplu în aer si asta din cauza buteliei de la aragaz care a explodat. Pentru Alexandru Dumitru (poreclit de prieteni Bartez – n.r.), decizia de a schimba o butelie s-a dovedit total neinspiratã. O improvizatie la un furtun de legãturã cu aragazul a transformat recipientul într-o adevãratã bombã care i-a aruncat locuinta în aer. În urma deflagratiei, provocatã de o acumulare de gaze, tânãrul a suferit arsuri de gradul I si II, mai ales pe mâini si în zona fetei, si a fost transportat, de urgentã, la spital. Martorii povestesc cã tânãrul a rãmas fãrã gaz la butelia de la aragaz si, pentru a termina de fãcut mâncarea, a legat de masina de gãtit o butelie de campanie pe care o folosea pe TIR-ul pe care lucra. Întreaga operatiune a fost fãcutã cu ajutorul unei bucãti de sârmã si nu cu un colier asa cum ar fi fost normal.

Neglijenta unui tânãr de 28 de ani din localitatea Crasna, comuna Albesti a fost la un pas sã-i aducã moartea. Alexandru Dumitru, porecilit de prieteni “Bartez”, a schimbat butelia la aragaz pentru cã aceasta isi terminase gazul din ea. A înlocuit-o cu alta mai micã, de campanie, luatã din TIR-ul pe care lucra dar, legãtura la aragaz a fost fãcutã cu o bucatã de sârmã. Improvizatia s-a dovedit una neinspiratã pentru cã butelia a scãpat gaz. Acesta s-a aprins în momentul în care tânãrul a aprins lumina în camerã. A urmat o explozie care a distrus, aproape în totalitate cele patru camere ale locuintei. Deflagratia a fost urmatã de un incendiu care a fost stins repede de cãtre pompierii voluntari ai comunei Albesti. La fata locului a fost solicitatã prezenta unei ambulante care a preluat victima. Aceasta prezenta arsuri de gradul I si II, mai ales pe mâini si în zona fetei si a fost transportatã la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, la fata locului a sosit prefectul judetului Eduard Popica si primarul comunei Albesti, Monica Amanci. De asemenea, martorii povestesc cã, la sosirea ambulantei, victima urla, ca din gurã de sarpe, din cauza durerilor pricinuite de arsuri. Cu putin timp înainte de explozie, Alexandru Dumitru a mers la un bar din localitate sã bea un suc împreunã cu prietenii. Tânãrul de 28 de ani care lucreazã ca sofer de TIR a avut probleme cu politistii de la Rutierã si a rãmas fãrã permis. Despre acest lucru vorbea cu amicii si despre faptul cã a contestat în instantã faptul cã a rãmas fãrã permis. “Spunea cã, dupã ce se va termina cu judecata si va sta o perioadã de timp pe dreapta, poate cã va pleca la muncã în Germania sã mai strângã niste bani. Cât a stat la bar s-a întâlnit si cu patronul si i-a cerut acestuia o garniturã de butelie. Acesta i-a rãspuns cã nu vinde asa ceva dar a cãutat printr-un sertar, a gãsit una si i-a dat-o. La câteva minute dupã ce a plecat spre casã, am auzit explozia”, povestesc martorii grozãviei.

Prefectul judetului marcat de tragedia tânãrului

Prefectul judetului Vaslui Eduard Popica a fost marcat de ceea ce a vãzut la fata locului. “Am ajuns la locul deflagratiei si am rãmas socat. Flãcãrile l-au ars pe tânãrul de 28 de ani de la jumãtatea corpului în sus. Zona fetei era grav afectatã. Se pare cã totul a plecat de la butelia de campanie pe care a montat-o la aragaz. A folosit o improvizatie. A legat furtunul de aragaz cu o sârmã, nu cu un colier asa cum trebuie fãcut. Apoi a plecat din încãpere si s-a dus cel mai probabil sã pregãteascã masa. Tânãrul locuia singur. Scurgerile s-au acumulat în camerã, iar când acesta a intrat si a aprins becul s-a produs explozia. Suflul deflagratiei a smuls geamurile din termopan de la toate camerele si s-au crãpat peretii. Casa nu pare sã mai poatã fi locuitã dupã avariile suferite în urma exploziilor. Sper ca tânãrul rãnit sã îsi revinã pentru cã am înteles de la localnici cã este un om gospodar care munceste ca sofer de TIR în strãinãtate. Tatãl sãu a murit acum câtiva ani”.

Primãrita Monica Amancei alãturi de tânãrul rãnit

SPRIJIN…Noi când am auzit cã este un incendiu l-am luat pe cel care rãspunde de situatiile de urgentã si cu un tractor ne-am dus la Crasna. Când am ajuns acolo am vãzut dezastrul si am rãmas înmãrmuritã: geamurile si usile sãrite, totul era distrus. Bãiatul locuia singur fiindcã mama sa stã la Albesti, unde are grijã de tãtãl ei, bunicul bãiatului. Ei sunt doi frati, iar Alexandru are si o boalã, stiu lucrul acesta pentru cã primeste de la noi de la primãrie un ajutor. Noi îl apreciem pentru cã în ciuda bolii el a muncit. A lucrat si prin strãinãtate dar si la Plantagro. În zilele urmãtoare vom analiza situatia sã vedem cum îl putem ajuta pentru cã vine iarna si nu e normal sã îl lãsãm fãrã un acoperis deasupra capului, pânã atunci, noi îi urãm însãnãtosire grabnicã” ne-a declarat Monica Amancei, primarul comunei Albesti.