“Ordinul de protectie” greu de obtinut în instantã!

DOVEZI Dupã modificarea, la finele lui 2015, a legii privind combaterea violentei în familie, zeci de femei din Husi si zona arondatã au solicitat Judecãtoriei “ordin de protectie” fatã de sotii agresivi. Numai cã instanta nu admite cererea, pur si simplu, spun avocatii. I s-a întâmplat în aceste zile unei femei din Hoceni, care, supãratã pe bãrbat, s-a dus tintã la Judecãtorie, plângându-se cã este bãtutã si amenintatã cu moartea. Dorea ca sotul sã nu se mai apropie la 100 de metri de ea. S-a mâniat rãu când a aflat cã i s-a respins solicitarea. “Eu nu înteleg cum e legea asta?! De ce mie nu mi-a acceptat? Dacã pe mine mã bate acest nebun, doar nu o face cu martori”, a comentat femeia. “Probele, oricât de mãrunte ar fi, se iau în calcul. Dacã nu existã, solutia nu poate fi favorabilã solicitantei”, au spus avocatii.

Din decembrie 2015 a intrat în vigoare modificarea Legii 217/2003, privind combaterea violentei în familie, iar “ordinul de protectie”, care trebuie solutionat de instantã în 72 de ore, a însemnat o sansã importantã datã victimelor violentei domestice. Acestea se pot adresa instantei, care va rezolva cu celeritate cererea. Chiar si asa, spun avocatii, trebuie probe. “Într-un asemenea caz sunt acceptate o varietate de probe. Fie martori, fie înscrisuri, chiar si mesaje telefonice, înregistrãri audio, video, cam orice poate dovedi agresivitatea fizicã, verbalã, amenintarea. Dacã nu prezinti nimic din toate acestea, lucrurile nu prea se pot solutiona în favoarea persoanei care a reclamat. I se poate respinge cererea. În lipsa dovezilor, oricine poate primi ordin de protectie fatã de oameni care pot fi nevinovati. De aceea este important ca eventualele victime ale violentei domestice sã stie cã au nevoie sã probeze acuzele aduse”, au spus avocatii.

Primarul, de nevoie, mediator de conflicte!

O femeie din Hoceni s-a supãrat foc atunci când a auzit cã instanta i-a respins cererea prin care cerea ordin de protectie împotriva sotului. Aceasta a sustinut cã sotul e agresiv, nu munceste si o amenintã. “Eu nu înteleg cum e legea asta?! De ce mie nu mi-a acceptat? Dacã pe mine mã bate nebunul, doar nu o face cu martori? Nu am cu ce înregistra, cã noi suntem de la tarã, oameni simpli, nu umblãm cu aparate. Nu mi s-a fãcut dreptate. Voiam ca el sã stea la casa lui, acolo, sã nu mai calce pe la pãrintii mei, asta am vrut. Toatã lumea din sat stie cã trãiesc greu cu el, am spus si la Primãrie. Instanta nu a vrut sã îmi facã dreptate”, a sustinut, vehementã, femeia. Primarul de la Hoceni sustine însã cã instanta a judecat corect. “Da, cunosc acest caz, dar, vedeti dumneavoastrã, în asemenea conflicte de familie, cu cine stai de vorbã, acela are dreptate. Dacã am stat cu ea, ea zice într-un fel. Dacã stau cu el, el spune altfel. Asa cã eu am cãutat sã mediez asemenea conflicte, cã mai am prin comunã asemenea situatii. I-am chemat la Primãrie sã le spun cã nu e frumos, cã au ani de cãsãtorie si copii si nu trebuie sã ajungi pe la judecatã. Dar unii înteleg, altii nu. Cu bãrbatul doamnei în cauzã, oricum m-am întâlnit deunãzi si mi-a spus cã au servit cafea amândoi, el cu sotia. Foarte bine, poate se împacã. Ce sã mai zici?! E o dovadã cã instanta a judecat corect atunci când a decis ceea ce a decis”, a spus primarul Vasile Tabãrã.