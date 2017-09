“Teroristii” de la Ivãnesti, mielusei în fatã judecãtorilor

CERERE…Trimisi în judecatã dupã ce au fost la un pas sã-si omoare un vecin în bãtaie, membrii familiei Plopu din Gologofta, comuna Ivãnesti, cer acum judecãtorilor sã beneficieze de mãsura simplificatã. Cei patru membri ai familiei, Nina Plopu, Filimon Teofil si cei doi frati Tudorel si Ionut Plopu, au dat dovadã de tupeu si cruzime atunci când au sãrit la bãtaie la un vecin. Au tãbãrât pe el cu furci si rãngi, si numai strigãtele vecinilor l-au salvat de la o moarte sigurã. Scenele povestite de martori sunt incredibile. Acestia au declarat cã Filimon Teofil, urcat pe un stog cu fân, a aruncat cu furca înspre victimã. Pe drum, în fata acestuia a iesit concubina bãrbatului, Nina Plopu, înarmatã cu o rangã si cei doi copii ai familiei, Tudorel Plopu si Ionut. Au lovit fãrã milã, iar victima, Daniel Mãciucã, a scãpat cu viatã, dar cu rãni grave. A suferit o loviturã puternicã în zona capului si câteva întepãturi cu coarnele furcii. Bãrbatul a fost transportat de urgentã la un spital din Iasi si supus apoi unei interventii chirurgicale.

Dupã ce au vãzut cã cei care le asigurau “spatele” în comuna Ivãnesti s-au dat deoparte si riscã acum ani grei de închisoare, membrii familiei Plopu au cerut judecãtorilor sã beneficieze de mãsura simplificatã. Dacã instanta si procurorii de caz vor accepta acest lucru, atunci, cei patru vor beneficia de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsã aplicate pentru fapta lor. Nina Plopu, Filiom Teofil, Tudorel Plopu si Ionut Polpu au fost trimisi în judecatã dupã ce au bãtut un vecin pânã l-au lãsat inconstient în mijlocul drumului. Victima a fost atacatã cu furci si rãngi si lovitã cu bestialitate. A fost salvatã de strigãtele disperate ale vecinilor si a ajuns, în stare gravã, la Spitalul Judetean Vaslui, apoi transferatã la o unitate spitaliceascã din Iasi si supusã unei operatii chirurgicale. Medicii au reusit sã-i salveze viata. Totul ar fi pornit dupã ce bãrbatul care a ajuns în spital, Daniel Mãciucã, a avut curajul sã le spunã agresorilor, patru membri ai aceleiasi familii, sã nu-si mai lase animalele libere pe terenul lui. Supãrati de tupeul lui, acestia i-au promis cã vor avea grijã de el. L-au asteptat sã vinã acasã cu cãruta si l-au oprit. L-au tras jos din cãrutã si au tãbãrât pe el. Martorii povestesc scene greu de imaginat. “Capul” familiei, Filimon Teofil, era cocotat pe un stog cu fân în momentul în care victima ajuns pe drumul spre casã, cu cãruta. A aruncat cu furca înspre acesta fãrã sã-l nimereascã. În fata cãrutei a iesit concubina, Nina Plopu, înarmatã cu o rangã si cei doi copii ai acesteia, Ionut si Tudorel Plopu, fiecare cu câte o furcã în mânã. Au lovit fãrã milã, fiecare pe unde a apucat. Astfel, victima s-a ales cu o ranã urâtã la cap si cu câteva întepãturi, în zona abdominalã, fãcute cu coarnele furcii. “Am iesit eu si vecinii si am început sã tipãm la ei sã-l lase în pace cã-l omoarã. L-au lãsat pânã la urmã în pace. M-am dus la el si am vãzut cu tâsnea sângele din el ca dintr-un izvor. Am luat un fular de la o vecinã si l-am pansat, apoi am sunat la ambulantã”, a povestit Alina Mãciucã.

Familia lui Filimon, teroarea satului Gologofta

POVESTE…Declaratiile oamenilor din Gologofta scot la ivealã faptul cã Teofil Filimon, concubina si cei doi copii ai sãi au terorizat satul de când s-au mutat acolo. Sãtenii povestesc cã aceastã familie fãcea ce voia si sãrea la bãtaie la oricine. Oamenii sustin cã cei doi copii ai familiei, Ionut si Tudorel, îsi luaserã câini de luptã din rasa Pitbull, cu care amenintau sãtenii. “Au terorizat tot satul. Nu este om aici care sã nu fi fost bãtut sau amenintat de familia asta. Sunt si foarte violenti. Dau drumul la animale pe terenurile oamenilor si nu le pasã de nimeni si de nimic. Cel bãtrân, Filimon, se lãuda cã el este boss-ul în Ivãnesti si nimeni nu-i va face niciodatã nimic. Au fost depuse plângeri împotriva lui, dar degeaba. Tot cum au vrut ei au fãcut. Cineva îi apãrã pe acestia, iar ei îsi bat joc de noi. Eu am ajuns sã dorm si cu securea sub cap si sã-mi baricadez curtea de fricã. Nu existã unul în tot satul care sã nu fi avut probleme cu ei, iar probleme sunt cu ei de ani de zile, de când au ajuns în satul nostru. Teofil se lãuda prin sat cã îsi va lua fiii si poate sã omoare pe cine vrea în sat. Va lua vina asupra lui si copiii vor rãmâne liberi”, povestea Adrian Ursu, un tânãr dn Gologofta care a avut, la rândul lui, probleme cu aceastã familie. Mai mult, acesta a povestit cã a depus si plângere la politie, dar, deocamdatã, nu s-a rezolvat nimic. Acuzatii asemãnãtoare face si o vecinã a victimei care povesteste cã, dupã ce a fost martorã la scena în care vecinul ei a fost bãtut cu bestialitate, i-a fost teamã sã-si mai lase copiii sã meargã si pânã la magazin sã mai cumpere pâine.