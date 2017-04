„Ajutor, suntem lãsati în beznã si mizerie!” (FOTO, VIDEO)

LA MARGINE DE CIVILIZATIE Peste 20 de familii de pe strada Dochia din municipiul Bârlad au solicitat ajutorul presei locale pentru a transmite strigãtul lor de disperare: „numai dumneavoastrã ne puteti ajuta, sã ajungã la urechile autoritãtilor necazul nostru. Nu avem luminã de la furtuna de zãpadã de vineri, sunt stâlpi cãzuti peste gard, pe stradã, cabluri pe jos, nimeni nu ne bagã în seamã: apã nu avem, luminã nu, suntem ai nimãnui!”, a spus Gheorghe Mãturã, unul dintre locatarii care ne-au contactat. Firma Delgaz Grid, pe care oamenii o reclamã cã nu le-a ridicat stâlpii si nu le-a rezolvat furnizarea de energie electricã, dã din umeri: „astãzi se lucreazã în acea zonã!”, au transmis reprezentantii Delgaz Grid.

Dezastrul lãsat de zãpada si furtuna din 20 – 22 aprilie, care a fãcut prãpãd în judet, doborând peste 500 de stâlpi de tensiune, nu s-a încheiat! Nici în Bârlad nu s-a ajuns la rezolvarea situatiei cumplite, pe strada Dochia din localitate, în fundul cartierului Podeni, ieri încã nu era reluatã furnizarea curentului electric! Aici locuiesc peste 20 de familii, iar ieri peisajul era dezolant pe aceastã stradã: stâlpii cãzuti în stradã sau peste gardurile oamenilor, fire de înaltã tensiune cãzute si însirate pe jos, strada era plinã de apã si noroi, mai rãu ca la tarã! Trebuie spus cã multe sate si comune, chiar si din Vaslui, au asfalt si aratã mult mai bine ulitele lor decât aceastã stradã din Bârlad, în sec. XXI! Oamenii disperati ne-au cerut ajutorul. „Vã rugãm, veniti sã vedeti aceastã stradã! Suntem disperati, stâlpii au cãzut de la furtuna de vineri noaptea, nu avem luminã de cinci zile. Apã nu, m-am dus si mi-am spãlat copilul la nasii mei în oras! Cã nouã ne este rusine sã spunem cã stãm la oras’’, a spus, nervos, Gheorghe Mãturã, un cetãtean de pe strada Dochia, care ne-a solicitat sã facem cunoscut of-ul oamenilor.

Mesaj: „E.ON, nu vã mai bateti joc de noi!”

Gheorghe Mãturã ne-a rugat sã transmitem urmãtorul mesaj cãtre firma Delgaz Grid si poate va fi auzit si de autoritãtile locale si judetene. „Pe strada noastrã sunt cãzuti toti stâlpii de la furtunã si am sunat de trei ori la cei de la E.ON (Delgaz Grid – n.r.), am sunat la 112 si au spus cã se iau mãsuri. Pânã acum, cã vedeti la fata locului, nu a venit nimeni sã repare nimic: nu existã curent, nu avem apã pe stradã. Nimeni n-a fãcut nimic pentru cele 20 de familii care locuiesc pe aici. Dar sã vã spun, apã curentã pe strada noastrã nici nu existã! O sã avem probabil prin anul 3000, cã acum nu se întrevede vreo posibilitate. Aducem apa de la un put forat, dar acum, cu ploile astea, s-a mâlit si este infectatã apa, asa cã aducem cu bidoanele de la cismea sau cumpãrãm apã platã. Cerem apã de unde putem, acesta este orasul si cartierul! Este un dezastru! Vreau sã transmit conducerii E.ON-ului, cã de o sãptãmânã aproape au cãzut stâlpii, nu au venit nici sã strângã cablurile, au trimis muncitorii cu hârletele sã munceascã aici! Cum sã repari ce-i aici cu hârletul? Dureazã o zi întreagã sã facã o groapã ca sã pune stâlpul! În ce secol trãim? Ce vinã au oamenii? Sãracii, ei muncesc, dar asa?? Ca în Evul Mediu, sub orice criticã!”, a spus Gheorghe Mãturã.

Delgaz Grid … muncã în zadar!

Firma Delgaz Grid (fosta E.ON) a trimis ieri, dupã ce am încercat sã obtinem o pozitie oficialã a ceea ce au reclamat bârlãdenii de pe strada Dochia, mai multe echipe de muncitori, care toatã ziua au sãpat gropile si au pus stâlpii pe pozitie. Iatã cã oamenii au avut dreptate cã jurnalistii miscã lucrurile atunci când trimit spre autoritãti sau corporatii mesajele cetãtenilor. Pentru cã se asteaptã ca astãzi sã vinã sã punã si cablurile electrice pe pozitie si sã fie reluatã alimentarea cu energie electricã. Vom fi cu ochii pe strada Dochia, sã vedem si cine trebuie „miscat” cA sã aducã pe aceastã stradã apã curentã si astfel sã treacã si acesti bârlãdeni în secolul XXI!