„Bãiatul cu rucsacul”, interpelare în Parlament pe tema defunctului Spital Orãsenesc Negresti

Mihai Botez, singurul deputat USR de Vaslui, „bãiatul cu rucsacul”, asa cum i-au spus alegãtorii din judet, nu se lasã înfrânt de atitudinea nepãsãtoare a actualei Puteri fatã de clãdirea în paraginã a Spitalului Orãsenesc din Negresti. Botez a decis sã facã, în câteva zile, o interpelare parlamentarã fatã de degradarea unei clãdiri în care s-au investit milioane de euro, din fonduri europene. Acesta a scris, pe pagina sa de Facebook, un comentariu legat de drama acestui spital, comentariu intitulat „Natura îsi reintrã în drepturi”. „Asa face natura când activitatea umanã dispare. În timp, nici nu mai stii ce-a fost în locul în care altã datã oamenii veneau cu speranta sã se facã bine si unii chiar plecau pe picioare acasã. Vorbesc despre spitalul Orãsenesc Negresti. Chiar înainte sã fie închis, spitalul era dotat corespunzãtor pentru sectiile pe care le avea deschise, era renovat si avea medici apreciati. Acum cresc plante de peste tot, iar rugina si crãpãturile din pereti amenintã clãdirea. Spre finalul primei sesiuni am vrut sã trimit o interpelare cãtre ministerul Sãnãtãtii însã cum nu mai aveam guvern, nu avea cine sã rãspundã… încurcate sunt cãile administratiei centrale si ale legislativului. În prima sãptãmânã din sesiunea de toamnã voi depune la Camera deputatilor interpelarea pregãtitã in iunie cu subiectul Spitalului din Negresti. Va fi un drum lung, dar o cãlãtorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acest prim pas va fi interpelarea”, sustine deputatul. În Negresti, pentru a se deschide acest spital, la cele mai bune standarde, s-au investit 5 milioane de euro, iar acum bate vântul peste aceastã investitie, mai ales cã deservea zeci de mii de locuitori din partea de nord a judetului. Exact cu un an în urmã, o firmã din Iasi, Spitalis, anunta primãria din Negresti cã doreste concesionarea fostului spital orãsenesc, dupã 6 ani de inactivitate. Propunerea si proiectul de hotãrâre nu au fost pe placul consilierilor PNL din oras, care au blocat proiectul primarului, prin care s-ar fi creat 60 de locuri de muncã. “Este jenant ce se petrece. Am obtinut doar zece voturi, desi ne trebuiau 12. Când sã se facã o treabã bunã, sã avem si noi medici care sã ne consulte la orice orã, sã putem face o injectie în oras, iatã cã domnii consilieri liberali se opun”, a spus, la acel moment, primarul orasului, Vasile Voicu. Spitalul de la Negresti avea, la momentul în care functiona, 128 de paturi si deservea peste 50.000 de locuitori dintr-un numãr de 14 comune, din care opt din judetul Vaslui, cinci din Iasi si una din Neamt. Atunci când s-a închis, în 2011, spitalul a fost preluat de o firmã medicalã particularã din Bucuresti. Primãria trebuia sã se asocieze cu SC „Hospital Clinic dr. Filip” SRL Bucuresti, pentru deschiderea unui spital privat, însã totul a esuat, pentru cã firma din Bucuresti nu a fost serioasã. Si negocierile cu Spitalis au cãzut, din cauza discutiilor nesfârsite din Consiliul Local.