„Dorel” de la Delgaz Grid a lãsat tot Bârladul pe uscat aproape patru ore! (FOTO)

EXASPERARE… Dupã ce joi, 31 august, bârlãdenii au rãmas mai bine de sapte ore fãrã apã, fiind vorba despre o interventie la reteaua de apã efectuatã de Aquavas – Sucursala Bârlad, ieri, tot Bârladul a rãmas brusc fãrã apã, din cauza unui „Dorel”. Acesta este lucrãtor la o firmã care efectueazã lucrãri la o investitie în sistemul de distributie a energiei electrice pe strãzile din Cartierul Deal, Cotu Negru si a reusit sã spargã conducta principalã a retelei de apã din Bârlad! Oficialii bârlãdeni au sosit repede la locul avariei, au solicitat politiei locale sprijin pentru a devia circulatia pe strada Vasile Pârvan (trafic greu) si pe Bulevardul Republicii restul, asa cã dupã vreo patru ore fãrã apã, muncitorii de la Aquvas Bârlad au remediat avaria si Bârladul a fost realimentat cu apã.

Are si Bârladul „Dorelul” sãu, care, executând ieri o lucrare la reteaua distributie a energiei electrice de pe Bulevardul Epureanu, a reusit ca, muncind în dulcele stil românesc, sã lase Bârladul vreo patru ore fãrã apã. Cum? Simplu: a sãpat cu un utilaj pânã când a spart conducta de azbociment de 250 de mm, care este conducta principalã a orasului. Imediat a început sã curgã pe stradã apa suvoaie si a fost anuntat Dispeceratul de la Aquavas – Sucursala Bârlad. La fata locului s-a prezentat o echipã de la aceastã societate de furnizare a apei potabile si, pentru cã era vorba despre conducta principalã de alimentare cu apã a orasului, s-a sistat furnizarea pentru tot orasul, spre marea disperare a bârlãdenilor. La fata locului au venit si reprezentantii Primãriei Bârlad, care au chemat în ajutorul celor de la Aquavas Politia Localã, pentru a dirija traficul pe rute ocolitoare, fiind nevoie de spatiu pentru a lucra rapid la interventie. Totul s-a petrecut în jurul orelor 11.00, de fatã fiind si reprezentantul firmei la care lucreazã „Dorelul” harnic ce-a lãsat un oras întreg fãrã apã. „Se mai întâmplã, ce sã-i faci? Nu stiam ce este sub pãmânt, cã am sãpat dincolo si nu s-a întâmplat nimic”, a fost explicatia acestuia. Slãbut, mai ales cã bârlãdenii sunau de zor la Primãrie, la Aquavas, la ziare … oriunde puteau si ei sã-si verse supãrarea, deoarece cu o zi înainte, joi, au stat fãrã apã (tot orasul!) mai bine de sapte ore! Remedierea avariei de ieri a durat circa trei ore, iar în jurul orelor 15.00 s-a reluat alimentarea cu apã a orasului.

Reprezentantii Delgaz Grid au precizat cã lucrarea respectivã este contractatã cu o firmã din Bârlad, care este rãspunzãtoare pentru incident. „Regretãm disconfortul avut de locuitorii Bârladului si precizãm cã lucrarea respectivã este una de investitii în sistemul de distributie a energiei electrice, lucrare care este executatã de o firmã contractantã din Bârlad”, a precizat Corneliu Zait, purtãtor de cuvânt al Delgaz Grid România.