100 de milioane, atât valoreazã viata femeii ucise de soferul fugar! (foto, video)

Mãrturii cutremurãtoare

SOCANT… Sotul femeii omorâte la Rebricea povesteste cum si-a gãsit sotia întinsã pe sosea si cere soferului fugar 100 de milioane de lei. “Era desfiguratã, bazinul îi era întors, iar un intestin îi iesise afarã. Sã mi-l aducã aici, la fata locului, si sã-mi dea 100 milioane lei, atât vreau. Dacã nu, îi fac capãtul eu!”

CUMPLIT…Detalii socante ies la ivealã, despre accidentul provocat în localitatea Rebricea, de un sofer vitezoman, care a ucis o femeie pe sosea, în timp ce se afla împreunã cu fiica sa de 14 ani. Sotul femeii face mãrturii tulburãtoare despre modul în care a gãsit-o dupã teribilul impact, dar si despre cel care se face vinovat de toate acesta. “Era desfiguratã. Bazinul îi era întors, un intestin îi iesise afarã. Dacã îl prindeam eu atunci, îl cãlcam în picioare”, a declarat bãrbatul. Soferul este în continuare de negãsit. Politistii au câteva piste, surse din anchetã spun cã sunt indicii cã ar fi vorba de un autoturism Renault, de culoare neagrã. Femeia provine dintr-o familie modestã, singurul venit îl reprezintã ajutorul social si alocatiile celor douã fete, una de 12 ani, iar cealaltã de 14 ani, care era de mânã cu mama sa, în seara fatidicã. Familia va fi ajutatã de primãrie pentru a o înmormânta crestineste pe femeie.

Femeia de 34 din Rebricea a plecat sâmbãtã seara la magazin, însotitã de fiica ei de 14 ani, fãrã sã îi treacã prin minte, vã va fi ultimul drum. La întoarcere, au benit pe acelasi drum, adicã pe marginea drumului, însã o masinã care circula cu vitezã a spulberat-o femeie. Practic aceasta a fost doborâtã si strivitã sub rotile masinii. Soferul nu a avut nici cea mai micã intentie de a frâna. Mai mult, a apãsat pedala de acceleratie, a pãrãsit locul accidentului, abandonându-si victima într-o baltã de sânge. A lãsat, totusi, câteva urme: câteva bucãti din bara de protectie a masinii care au cãzut în urma impactului. Astfel, pe baza acestor probe, politistii spun cã soferul conducea un autovehicul Renault de culoare neagrã. Oamenii legii au instalat filtre la intrarea în municipiile Vaslui si Iasi pentru a-l gãsi pe sofeul vinovat. Dra fãrã succes. Acestia au încercat sã afle mai multe detalii despre cele întâmplate de la copilul cu care femeiea de 34 de ani era de mânã în momentul producerii tragediei. Din pãcate, nu au reusit sã colaboreze. Copilul este în continuare în stare de soc si, mai mult decât atât, are anumite afectiuni psihice. Oamenii legii verificã acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate în diferite puncte, pe ruta Iasi- Vaslui.

“Era lovitã urât în zona soldului”

Imediat dupã impact, corpul femeii a fost observat pe mijlocul soselei de câtiva vasluieni ce se aflau în trecere în acel moment. “M-am dus sã vãd ce este, iar când am ajuns, m-am speriat. Era lovitã urât în zona soldului. Am sunat imediat la 112. Primii care au ajuns au fost politistii, care au oprit imediat circulatia. Apoi, dupã circa 10-15 minute a ajuns si Ambulanta, dar nu a mai avut ce face. Era ruptã, îi curgea sânge din gurã, din zona soldului…”, ne-a povestit unul dintre martorii care s-a aflat la fata locului imediat dupã producerea accidentului.

Pretentiile sotului de la soferul vinovat: “vreau o sutã de milioane lei”

Sotul femeii a fost anuntat de accident chiar de fiica lor, cea cu care s-a aflat în timpul impactului. “Fata a venit repede si mi-a zis <<tãticule, hai repede cã mama a cãzut!>>. Eram în slapi, am fugit asa. Când am ajuns, era desfiguratã. N-am putut sã vãd asa ceva. Îi smulsese pantalonii de pe ea, îi sãrise cizmele, fesul era pe jos… Bazinul îi era întors, un intestin îi iesise afarã. Am dat sã o întorc oleacã, da’ ce sã mai întorci? Apoi a venit politia si ne-a alungat, cã se strânsese o grãmadã de lume aici. Nu stim ce masinã, nici fata nu stie, cã era noapte si zice cã nu stie ce culoare avea… Dacã îl prindeam eu asearã aici, îl cãlcam în picioare. Dacã, fereascã Dumnezeu, dãdea peste copilul ãsta, ce fãceam? Mie sã mi-l aducã aici, la fata locului, si sã-mi dea 100 milioane lei, atât vreau eu. Da, atât valoreazã. Dacã nu, îi fac capãtul eu! Scurt! Nu stiu care e acela, cã dacã as sti…”, spune bãrbatul. Familia va fi ajutatã de cãtre primãrie pentru a o putea înmormânta crestineste. “Am vorbit cu primarul, ne va ajuta el, cã din 600 lei, ajutorul social… Da’ nu mã plâng de asta, sunt bun de muncã. Dacã a cãzut pãcatul pe mine, ce sã-i fac? N-a înteles, cã i-am spus de atâtea ori… Bãuse putin, vedem de la spital dacã avea alcool în ea”, a mai spus sotul femeii.