17 suceveni au fost diagnosticați în acest an cu HIV

După cum reiese din datele statistice ale secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava, numărul sucevenilor diagnosticați cu HIV crește de la an la an. In perioada ianuarie – septembrie 2017, aproape 20 de suceveni au primit acest diagnostic crunt. Este vorba despre 17 persoane care au început să urmeze tratament, cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani. “Nu știm încă dacă reacțio­nează sau nu la tratament. Ei vin, își iau medicația, dar o dată la șase luni se face o evaluare pentru a se vedea gradul de aderență. Din ianuarie și până acum, am mai adăugat pe listă încă 17 cazuri noi. Suntem norocoși că fondurile sunt suficiente și sunt astfel bani pentru tratament”, ne-a declarat ieri medicul Stă­nescu, șefa secției de Boli Infecțioase a spitalului sucevean. Tot în primele nouă luni ale acestui an s-au înregistrat și două nașteri din mame sero­pozitive care urmează tratament. După primele rezultate, reiese că acestea au născut copii sănătoși.

Sursa: http://www.obiectivdesuceava.ro/local/17-suceveni-au-fost-diagnosticati-in-acest-an-cu-hiv/