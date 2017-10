28 fermieri din Vaslui, tractoristi cu diplomã printr-un proiect World Vision

CERTIFICATE… Proiectul “Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã”, finantat de World Vision Taiwan, a ajuns la final. Timp de trei luni, 28 de fermieri din Vaslui au fost instruiti în folosirea tractoarelor agricole. Zilele trecute, au primit certificatele de atestare profesionalã, iar de acum pot lucra ei însisi cu utilajul. Cursurile au fost organizate de specialisti ai Directiei pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Vaslui si au avut loc la Scoala cu clasele I – VIII din comuna Buda. Diplomele, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si de Ministrul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice sunt recunoscute atât la nivel national cât si international.

“Pe durata celor 360 de ore de scolarizare, 28 de bãrbati din comunele Vulturesti si Osesti, precum si din orasul Negresti, au fost instruiti cum sã conducã un utilaj agricol, ceea ce le va spori sansele de a-si gãsi mai usor un loc de muncã în fermele agricole, unde aceastã meserie este foarte cãutatã, mai ales în judetul Vaslui, unul preponderent agricol”, ne-a spus Rozica Tita, coordonatorul Proiectului “Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã”. “Eu aveam deja categoria C si E, dar nu am condus niciodatã un tractor. În viitor, vreau sã lucrez în domeniul agricol, iar cu diploma de tractorist sper sã am un avantaj la angajare. De asemenea, vreau sã accesez fonduri europene si diploma conteazã la dosarul prin care voi cere finantare. Eu am mai avut fonduri accesate pe Mãsura 141 si stiu cam despre ce este vorba”, ne-a spus Lucian Vieru. Pentru fermierii absolventi, diploma le oferã orizonturi noi si în procesul de accesare de fonduri europene. ”Acum cã am primit diploma vreau sã îmi cumpãr un tractor si sã lucrez pentru mine si pentru oameni. Vreau ca, în timp, sã-mi dezvolt gospodãria, astfel încât în viitor poate sã iau si fonduri de la Uniunea Europeanã”, ne-a spus Mihai Bactaru.