Unul dintre cei mai controversati afaceristi din Iasi a ajuns la sapa de lemn

Firma controlata de unul dintre cei mai controversati oameni de afaceri din Iasi este dizolvata si inchisa, fiind ultima societate controlata de acest personaj care ajunge in faliment in ultimii doi ani • Banii imprumutati de afaceristul basarabean de la bancile comerciale nu au mai fost achitati niciodata, iar asta a atras dupa sine executari silite ale terenurilor detinute prin compania specializata in comercializarea utilajelor agricole

