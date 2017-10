De ani de zile, o firma a unui politician terorizeaza unitatile medicale din Iasi. Societatea Comerciala Tody Company Exim SRL din Bucuresti are contracte cu toate spitalele publice din Iasi. Firma apartine lui Valeriu Todirascu, fost senator independent pana in anul 2016, fost membru al PNL si ex-membru in Comisia de Sanatate din Senat.

Sursa: https://www.bzi.ro/firma-unui-politician-a-facut-dezastru-in-spitalele-din-iasi-managerii-unitatilor-medicale-spun-ca-sunt-hartuiti-si-nu-stiu-cum-sa-scape-625960