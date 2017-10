Judecatorii nu au ezitat prea mult si i-au trimis direct in spatele gratiilor pe cei doi politisti • Desi au fost pusi in fata probelor din dosar, politistii alaturi de jandarmul implicat in aceasta poveste au sustinut ca sunt nevinovati • De obicei, in cazuri similare, politistii au primit pedepse cu suspendare • In acest caz pedepsele sunt cu executare • Politia ieseana a fost obligata sa plateasca daune morale victimei politistilor • Bataia a avut loc chiar in sediul postului de Politie

Sursa: https://www.bzi.ro/exploziv-este-oficial-politia-ieseana-a-angajat-golani-cu-epoleti-detalii-socante-ieri-doi-politisti-si-un-jandarm-au-fost-trimisi-la-puscarie-626106