Se anunta o vara torida, cu temperaturi caniculare care vor incepe chiar de la sfarsitul acestei saptamani.

Ce e de facut in aceste situatii? Aerul conditionat ne salveaza, ati putea spune, dar sunt multe persoane care nu au asa ceva sau care nu pot suporta curentul generat de astfel de aparate.

Exista insa mai multe solutii care pot rezolva aceasta problema: iata cum iti poti raci locuinta simplu si eficient, chiar daca nu ai aer conditionat.

Mai intai, dimineata devreme, inainte ca soarele sa rasara, acopera toate ferestrele din casa cu folie de aluminiu. Aceasta va reflecta razele soarelui pe tot parcursul zilei si iti vor proteja locuinta.

Pentru a raci aerul din camera, poti pune un ventilator intr-un colt al incaperii, iar in fata lui sa asezi un lighean cu apa rece si gheata. Aerul imprastiat prin camera se va umple astfel de particule reci de apa.

Cel mai chinuitor in zilele caniculare este faptul ca nu poti dormi din cauza caldurii. Pentru a rezolva si aceasta problema baga perna intr-o punga si pune-o in congelator cu jumatate de ora inainte de somn. Se va mentine rece si racoritoare pe toata durata noptii.

In plus, daca ai o saltea gonflabila poti dormi pe podea, aerul cald se ridica de obicei in jumatatea superioara a unei camere, cea inferioara fiind mai racoroasa.

sursa: http://www.kanald.ro/4-trucuri-cu-care-pacalesti-canicula-si-iti-racesti-locuinta-chiar-daca-nu-ai-aer-conditionat-17058499?utm_source=realitatea&utm_medium=cross&utm_campaign=Cross