A început săptămâna albă a Postului Paştelui. Iată ce nu ai voie să faci! E mare PĂCAT

Postul Paştelui 2017. Începând de astăzi, 20 februarie, creştinii ortodocşi nu mai consumă produse din carne, pregătindu-se pentru Postul Paştelui. Lăsatul secului de carne mai poartă şi denumirea de Duminica Înfricoşatei Judecăţi, urmând ca duminica acestei săptămâni să aibă loc cel de-al doilea lăsat de sec, de brânză, care poartă denumirea de Duminica Izgonirii lui Adam din Rai.

Postul Paştelui 2017. Pe durata acestei săptămâni, creştinii au voie să consume doar lapte, brânzeturi sau ouă, carnea fiind interzisă. În duminica lăsatul secului de brânză, anul acesta sărbătorit pe data de 26 februarie, creştinii ortodocşi obişnuiesc să-şi viziteze naşii de cununie, să-şi ceară iertare de la părinţii spirituali şi să se pregătească pentru Postul Paştelui. Singurul post care are două lăsatul secului, de carne şi brânză, este Postul Paştelui, unul dintre motive fiind şi stricteţea şi lungimea acestuia.

În zonele rurale, lăsatul secului de Paşte joacă un rol extrem de important, având loc numeroase tradiţii şi obiceiuri în această perioadă. Astfel, se păstrează tradiţii specifice începutului unui an agrar, Paştele fiind fixat în raport cu echinocţiul de primăvară şi fazele lunii. Totodată, aceste tradiţii sunt împărţite înainte şi după lăsatul secului, înainte fiind „Săptămâna Nebunilor“ şi apoi urmează săptămâna „Caii lui Sântoader“. De asemenea, în anumite zone se practică, în această perioadă, Baterea halviţei, un joc al copiilor şi tinerilor. Legarea grânelor are loc tot în această perioadă, obicei prin care păsările şi dăunătorii să nu distrugă recoltele din acel an.

Postul Paştelui 2017. În această săptămână, credincioşii dau de pomană celor sărmani preparate din brânză şi ouă. Paştele va fi sărbătorit anul acesta pe 16 aprilie, în aceeaşi zi cu Paştele catolic.

Anul acesta, Postul Paştelui începe pe data de 27 februarie, iar Paștele va fi sărbătorit pe 16 aprilie, potrivit calendarului ortodox. În această perioadă nu se fac nunți. Conform calendarului ortodox, pe 26 februarie are loc Lăsatul secului în Postul Mare.

