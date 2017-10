Accident grav de circulatie la Solesti!

UPDATE: In accidentul petrecut pe raza localitatii Solesti au fost implicat doua autoturisme, care s-au lovit frontal. In primul autoturism ce se deplasa dinspre Vaslui spre Iasi, erau doua persoane, sot si sotie, de 67, respectiv 66 de ani. Celalalt autoturism, care se deplasa `n sens opus, era condus de o persoana de 64 de ani. Acesta a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, si a provocat accidentul rutier. In urma acestuia, barbatul de 64 de ani, a avut nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare, pentru a fi scos din carcasa contorsionata a autoturismului. A fost preluat in stare grava de catre o ambulanta si transortata, de urgenta, la spital. Celelalte doua persoane, implicate in accidentul rutier, nu au suferit rani care sa necesite internarea. Barbatul de 67 de ani a fost testat iar aparatul alcool-test a aratat ca acesta nu consumase alcool. In cauza politistul a deschis dosar penal in care se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa.

Stire Initiala: DESCARCERARE…Doi pelerini, ce se intorceau de la sarbatoarea „Sfintei Cuvioase Parascheva”, din Iasi, au fost victimile unui accident rutier petrecut pe raza localitatii Solesti. Din primele informatii, se pare ca soferul a pierdut controlul volanului. In urma accidentului a fost nevoie de un echipaj de la descarcerare pentru a scoate victimile dintre fiarele contorsionate ale masinii. La fata locului s-a deplasat si un echipaj de la Politia Rutiera Vaslui, care face cercetari pentru a stabili cu exactitate cele intamplate. Vom reveni cu amanunte.