Accident teribil în fața spitalului. Sufletul motociclistului mort în august a vegheat asupra celor implicați

Un teribil accident s-a intamplat, in aceasta dupa amiaza, in fata Spitalului Judetean Vaslui, chiar in locul in care la sfarsitul lunii august un tanar motociclist si-a pierdut viata. O soferita neatenta, care a iesit din parcarea de vizavi de unitatea medicala, nu a acordat prioritate unui sofer din Cluj, ce venea din centru, taindu-i practic calea. Masina a fost aruncata cativa metri mai departe, dar airbag-urile s-au deschis la timp. Doar norocul, sau poate spiritul motociclistului a facut ca nimeni sa nu pateasca nimic.

Desi ambele masini sunt grav avariate, cei doi soferi au scapat fara nicio zgarietura, insa s-au speriat foarte tare.

„Parca am presimtit. Cu vreo suta de metri inainte de aceasta intersectie, mi-a pus centura de siguranta. Nu am patit nimic, airbag-urile s-au deschis la timp, insa masina este varza. O voi duce la un service si vom vedea apoi cum vom proceda”, ne-a declarat soferul din Cluj.

Fix in aceeasi intersectie s-a produs si accidentul in care motociclistul Iulian Rachita si-a pierdut viata la sfarsitul acestei veri. Locul este in continuare marcat cu coroane, tablouri si lumanari. Se pare ca, din Ceruri, sufletul acestuia a avut grija ca accidentul sa nu provoace nicio victima.