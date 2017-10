Poate ca pentru unii oameni Sfanta Cuvioasa Parascheva nu reprezinta decat un Sfant in calendar, dar pentru altii ea reprezinta totul. Desigur, oamenii pestriti care se perinda in aceasta perioada prin tot Iasul nu sunt priviti cu ochi buni de unele persoane, dar prea putin conteaza asta. In fiecare an se pun cam aceleasi intrebari.

Sursa: https://www.bzi.ro/minunile-exista-acum-la-iasi-parca-dumnezeu-este-mai-aproape-de-noi-toti-marturiile-acestor-pelerini-te-vor-pune-pe-ganduri-foto-video-625111