Adio, cozi la AJOFM sau Agentia de Prestatii Sociale Vaslui!

BAZÃ DE DATE… Vasluienii din mediul rural, abonati la legea 416, nu vor mai face, de acum încolo, cozile obisnuite la Agentia de Somaj sau cea de Prestatii Sociale. Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a anuntat, ieri, în cadrul Colegiului Prefectural, cã la nivelul ANAF a fost implementat un sistem informatic destinat autoritãtilor publice si institutiilor, prin care toate primãriile, directiile deconcentrate sau alte institutii care au nevoie de informatii publice (scoli, grãdinite, licee, muzee, biblioteci centre de tot felul etc.) vor putea obtine informatiile foarte repede. De exemplu, situatiile în care mii de locuitori ai judetului erau nevoiti sã vinã la agentiile locale de fortã de muncã pentru o adeverintã de venit vor dispãrea, pentru cã primãriile vor accesa sistemul informatic al ANAF si vor afla toate informatiile pe care le doresc. La fel, situatiile în care Casa Judeteanã de Pensii avea nevoie de o adeverintã de venit vor deveni istorie, pentru cã sefii institutiilor vor afla în orice clipã dacã beneficiarii au conturi în bãnci si vor utiliza imediat informatia.

Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, a anuntat ieri cã Ministerul Finantelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen, prin punerea la dispozitia autoritãtilor si institutiilor publice din administratia publicã centralã si localã în vederea furnizãrii de servicii pentru realizarea mãsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetãtenilor, parte a Strategiei României pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020. Utilizarea de cãtre autoritãtile si institutiile publice a sistemului informatic PatrimVen se va face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum si descrierea interfetelor de acces la acesta. La nivelul judetului Vaslui sunt un numãr de 307 autoritãti si institutii publice, inclusiv scoli, grãdinite, licee, muzee etc., la care Ministerul Finantelor Publice, respectiv Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, poate furniza servicii prin sistemul informatic Patrim Ven, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale autoritãtii/institutiei publice, cu conditia respectãrii procedurii privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic Patrim Ven. Serviciile disponibile în sistemului informatic PatrimVen, conform directorului Sava, sunt: consultarea si transmiterea datelor de identificare a institutiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont; consultarea si transmiterea de informatii din declaratiile D112, privind angajatorul, venitul si contributiile de asigurãri sociale retinute de acesta pentru persoana fizicã; transmiterea adeverintei de venit a persoanei fizice. Adeverinta de venit contine informatii privind cuantumul si natura veniturilor obtinute de persoanã, din toate sursele, într-un an fiscal; transmiterea informatiilor privind cuantumul si natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã; consultarea si transmiterea informatiilor privind cuantumul si natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã; consultarea si transmiterea datelor privind clãdirile, terenurile si vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitãtile administrativ-teritoriale conform legii; transmiterea certificatului de atestare fiscalã (CAF) în formã electronicã; transmiterea datelor din declaratiile fiscale depuse de cãtre contribuabil, reprezentând declaratii de impunere si declaratii informative, precum si date din declaratiile recapitulative; transmiterea situatiilor financiare depuse de cãtre contribuabil. Protocolul de aderare pentru fiecare autoritate sau institutie publicã, se semneazã si se transmite electronic, în temeiul prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, republicatã. Autoritãtile si institutiile publice din judetul Vaslui, a anuntat Sava, vor desemna persoane din cadrul acestora (maxim dpuã persoane) cu rol de administrator de interoperabilitate, care vor putea înrola persoane din cadrul institutiei pe care o reprezintã, ca utilizatori ai PatrimVen. În vederea înrolãrii si înregistrãrii, autoritãtile si institutiile publice din tot judetul vor depune liste cu persoana nominalizatã ca administrator de interoperabilitate la MFP, respectiv ANAF, prin organele fiscale teritoriale la care unitatea administrativ-teritorialã are conturi deschise. Important de stiut, a spus seful AJOFM Vaslui, este faptul cã “datele si informatiile furnizate de pãrti sunt supuse secretului fiscal, se utilizeazã si se pãstreazã conform prevederilor legale în vigoare. Prelucrãrile de date cu caracter personal, efectuate potrivit Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2632/08.11.2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finantelor Publice puse la dispozitia autoritãtilor si institutiilor publice prin sistemul informatic propriu, se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificãrile si completãrile ulterioare”.