Adolescent adus cu cãtuse la Spitalul Judetean de Urgentã!

SCENE VIOLENTE

AGRESIV…Bãiatul de 15 ani, institutionalizat într-un centru pentru minori din Negresti, bãut bine, a adresat injurii trecãtorilor si a agresat asistenta de pe ambulantã.

SITUATIE EXTREMÃ… Situatie incredibilã, ieri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Un copil de la un centru de minori din Negresti, apartinând de Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului, a fost adus cu ambulanta la spitalul din Vaslui, dupã ce acesta era agresiv si adresa injurii trecãtorilor. Oamenii au sunat politia iar acestia au chemat cadrele didactice de la centru. Fapt ce l-a agitat si mai mult pe adolescent. Oamenii legii, vãzând starea de betie si agitatie în care se afla bãiatul, au cerut o ambulantã de la Vaslui. În drum spre spital, adolescentul a sãrit la bãtaie la asistentã, moment în care politistul care era în ambulantã i-a pus cãtuse. Spectacolul a continuat si la UPU, acolo unde bãiatul turmentat de alcool a înjurat medicii si asistentele de la Urgente, fiind nevoie de cinci-sase persoane care au sãrit sã-l imobilizeze, în momentul în care acesta devenise agresiv verbal cu personalul medical. Pânã la urmã, tânãrului de 15 ani i s-a fãcut o injectie de calmare, i s-au pus perfuzii si a fost trimis, sub pazã, la centrul de la Negresti. Bãiatul va fi dus, astãzi, la spitalul Socola, pentru un tratament de specialitate.

Scene socante, ieri, la Negresti. Un tânãr care era în stare evidentã de ebrietate înjura si era agresiv cu toti cei care treceau prin fata centrului. Unii localnici au fost la un pas de a fi agresati fizic, asa cã au cerut personalului de la centru sã ia mãsuri. Unul dintre politistii de la Politia Negresti a cerut o ambulantã, vãzând starea de betie si de agitatie a bãiatului. În drum spre Vaslui, tânãrul a devenit extrem de agitat, violent verbal si fizic, motiv pentru care a fost încãtusat, dupã cum spun martorii care au vãzut ambulanta, la sosirea în curtea SJU. La Urgente, dupã ce i s-au scos cãtusele, bãiatul a continuat scandalul, înjurând personalul medical si fãcând gesturi extrem de violente. Temându-se sã nu se întâmple o nenorocire, personalul de la UPU a cerut politistilor sã-l imobilizeze din nou. A fost nevoie de cinci sau sase persoane, care l-au tinut pe tânãr, în timp ce acesta dãdea din picioare si încerca sã loveascã pe toatã lumea. I s-a fãcut o injectie de calmare si, în jurul orei 18.00, a fost trimis la Negresti, sub paza unui politist si a unui jandarm. Astãzi, bãiatul va fi trimis la Socola, pentru analize si tratament de specialitate. Sunt, însã, mai multe semne de întrebare: cine i-a dat sã bea acestui copil, pânã l-a adus în stare de comã alcoolicã, desi acesta trebuia supravegheat cu atentie? Unde era personalul centrului din Negresti, când bãiatul a plecat prin oras si s-a îmbãtat critã?

Directorul de centru de la Negresti a încercat sã musamalizeze cazul extrem de grav

Copilul care a fost extrem de agresiv cu medicii si asistentele provine din centrul de plasament de la Negresti, condus de Leonard Bârzu. L-am contactat, ieri, pe Bârzu, pentru a-l întreba ce stie de incident. Ca si în alte cazuri, seful de centru a încercat sã ne intimideze, sã nu scoatem la ivealã problemele de acolo. “Eu sunt plecat din localitate si nu am cunostintã de niciun copil care sã fie transportat la spital, în Vaslui. Este si culmea sã nu stiu de un copil de la mine din centru… Este si normal sã fie trimis la spital, dacã este bolnav. Dacã ducem un copil la spital, trebuie sã anuntãm presa?” a fost replica, ironicã a sefului Bârzu. Probabil cã, în loc sã încerce musamalizarea cazului – ne întrebãm ce s-ar fi întâmplat dacã tânãrul beat ar fi atacat oamenii din oras si, mai ales, de ce Bârzu permite ca acei copii sã vinã cu bãuturi alcoolice în centru? – seful de centru ar fi trebuit sã-si recunoascã limitele. Nu este primul caz, în care în centru se petrec nereguli, dar de fiecare datã incidentele au fost trecute sub tãcere. Directorul executiv al DGASPC Vaslui a spus cã nu stie de ceea ce s-a întâmplat la Negresti. “Nu am fost anuntat de vreun astfel de incident. Momentan, sunt în afara tãrii. Dar, tot ce este posibil. În centrele noastre avem grijã de multi copii cu probleme”, a spus Ionel Armeanu Stefãnescu. “Un adolescent de 15 ani, din comuna Fãlciu, institutionalizat la centrul din Negresti, a fost sanctionat de colegii nostri din orasul Negresti pentru perturbarea linistii publice, conform articolului 61. Acestia au fost chemati sã intervinã în acest caz, dupã ce bãiatul aducea injurii trecãtorilor. În momentul în care politistii din Negresti au chemat reprezentantii centrului de copii, acesta a devenit foarte agresiv. Reprezentantii centrului au cerut politistilor sã îl însoteascã pe bãiat pânã la Spitalul Judetean Vaslui, în ambulantã. Odatã ajuns în sectia UPU, acesta a continuat cu amenintãrile verbale, moment în care a fost imobilizat pe targã. Nu am primit nici o înstiintare cã acesta ar fi agresat fizic un cadru medical sau civili”, a declarat Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui.