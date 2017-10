Adus la sapã de lemn de justitia din Vaslui

CONFLICT…Un bãrbat de 75 de ani, din localitatea Satu Nou, comuna Solesti, s-a trezit dator vândut dupã ce a pierdut un proces în instantã. De bunã credintã, Gheorghe Lupu a cumpãrat, în 1994, o casã si un teren pe care a plãtit 4 milioane de lei. Problemele au apãrut încã de atunci când, în fata notarului, una dintre rude nu a vrut sã semneze documentele. S-au înteles pânã la urmã, dar familia celui care i-a vândut i-a atras atentia cã este posibil sã aibã probleme cu unul dintre membri. Si, dupã 20 de ani, vorbele s-au adeverit. Gheorghe Lupu s-a trezit dat în judecatã si a pierdut procesul pentru cã nu s-a prezentat în fata judecãtorilor. “Am plecat la muncã în Dobrogea si când am ajuns la Vaslui, am aflat cã am pierdut procesul”, povesteste bãtrânul. De atunci tot plãteste cheltuieli de judecatã si nu mai reuseste sã le achite. Dupã ce a dat 2.600 de lei, executorul judecãtoresc i-a poprit pensia lui si a sotiei pentru alte 7.000 de lei.

Pentru Gheorghe Lupu, un bãrbat de 75 de ani din comuna Solesti, decizia de a cumpãra o casã si o bucatã de teren s-a dovedit a fi o gresealã pe care avea sã o regrete dupã mai bine de 20 de ani. A plãtit 4 milioane de lei în fata notarului pentru casã si douã bucãti de teren, ambele de câte 25 de ari fiecare. Numai cã problemele aveau sã aparã pentru septuagenar încã de atunci. “Când am ajuns în fata notarului, una dintre rudele vânzãtorului mi-a spus cã nu va semna documentele decât dacã îi dau la schimb o altã bucatã de teren în extravilan. Mi-au spus si sã îngrãdesc o bucatã de teren care nu era a lor. Am discutat si la primãrie si mi-ai spus la fel, asa cã am fãcut gard. La notar ne-am înteles pânã la urmã. Dupã 20 de ani m-am trezit dat în judecatã de cãtre unul dintre vânzãtori, care a rãmas în viatã. Mi-a fãcut plângere cã as fi ocupat abuziv terenul. Am ajuns si la judecatã si instanta m-a întrebat dacã vreau sã eliberez terenul de bunã voie. Le-am rãspuns cã da, apoi am plecat la muncã în Dobrogea. Am crezut cã procesul se terminase, dar nu a fost asa. Când m-am întors la Vaslui, am aflat cã-l pierdusem si cã trebuie sã plãtesc o sumã mare de bani, cheltuieli de judecatã. Am achitat 2.600 de lei, dar nu a fost de ajuns. Mai am de plãtit încã 7.000 de lei”, se plânge bãtrânul Gheorghe Lupu. Pentru recuperarea banilor, un executor judecãtoresc le-a pus poprire pe pensie, atât bãtrânului, cât si sotiei acestuia.

Bãtrânul Gheorghe Lupu, avertizat acum 20 de ani

AVERTIZAT…Gheorghe Lupu spune cã nu regretã faptul cã a rãmas fãrã o bucatã de teren de 25 de ari pe care a dat bani. Îi pare rãu cã a ajuns în situatia asta si spune cã ar fi fost corect sã fie anuntat din timp de faptul cã procesul nu s-a sfârsit. “Nu-mi pare rãu cã mi-a luat terenul, dar nu m-am gândit sã mi se întâmple asa ceva. Când au fost fãcute actele, un frate mai mare m-a avertizat cã voi avea probleme din partea lui (Dumitru Apetroaei, vânzãtorul care l-a dat în judecatã pe Gheorghe Lupu – n.r.). Acum, dupã procesul ãsta, cineva din comunã mi-a spus sã nu mã duc sã-mi caut dreptatea pentru cã nu voi avea sanse de câstig. Are pile si cunostinte care-l sprijinã. Am discutat si cu familia lui, dar mi-au spus cã nu au nici ei cu cine discuta. Ar fi fãcut partajul de unul singur si cã nu se pot întelege cu el”, mai spune Gheorghe Lupu.