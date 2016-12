Afacere ”în familie”. Firma de casă a RATP „curăţă“ şi conturile noii Companii de Transport

Monopol pe curăţenia în autobuzele şi tramvaiele care circulă pe străzile Iaşului: din anul 2014, o singură firmă participă şi câştigă licitaţiile. Afacerea se ridică la un milion de euro în trei ani. Firma a fost înfiinţată în 2013, iar primul contract cu operatorul de transport al Iaşului a venit la mai puţin de şase luni de la înfiinţare

O firmă care s-a înfruptat din banii falimentarei RATP câştigă noi contracte la Compania de Transport Public (CTP). Operatorul de transport, care are aceeaşi conducere şi aceiaşi angajaţi ca RATP, a anunţat ieri că a atribuit un contract de 1,85 milioane lei către compania CFI Solution din Iaşi. Obiectul contractului constă în servicii de curăţenie şi igienizare a mijloacelor de transport în comun. Firma, înfiinţată în 2013, şi-a adjudecat licitaţiile aferente prestării acestor servicii şi în anii 2014 şi 2015, în condiţiile în care, la fel ca în 2016, a fost singurul ofertant la procedură. De remarcat că, în 2013, concurenţa la licitaţia anuală a fost mult mai acerbă: cinci firme depuneau atunci oferte, iar contractul era semnat cu o firmă din Bacău. La procedura din 2013 a participat inclusiv CFI Solution.

Afaceri de un milion de euro în trei ani

În primul an de funcţionare, CFI a avut o activitate modestă, cu o cifră de afaceri de 127.925 lei. De remarcat că primul contract cu CTP a venit în ianuarie 2014 şi a vizat tot servicii de curăţenie, timp de două luni, cu o valoare de 132.750 lei. Contractul a fost dat atunci prin încredinţare directă şi, după cum se poate observa, a avut o valoare mai mare decât întreaga cifră de afaceri a CFI pe 2013. Dar, în doar doi ani, după semnarea a încă două contracte cu CTP, de data asta anuale, cifra de afaceri a CFI a crescut de peste 10 ori, până la suma 1.349.363 lei (2015).

Valoarea totală a noilor contracte a fost de 2,75 milioane lei, ambele cu acelaşi obiect: servicii de curăţenie şi igienizare, timp de 12 luni, la mijloacele de transport în comun. În septembrie 2014, va­loarea contractului a fost de 1.184.531 lei, iar în octombrie 2015 de 1.565.730 lei. Contractele cu CTP i-au adus firmei CFI un profit de 530.438 lei în perioada 2014 – 2015. Noul contract, anunţat ieri de CTP în Sistemul Electronic pentru Achiziţii Publice, de asemenea pentru servicii de curăţenie şi igienizare, are o valoare de 1.855.264 lei. Un calcul sumar arată că, timp de trei ani (2015, 2016 şi 2017), contractele cu CTP vor rotunji veniturile CFI Solution cu peste 4,7 milioane lei, respectiv un milion de euro. Florin Cojocaru, asociatul unic al firmei CFI Solution, nu a putut fi contactat în cursul zilei de ieri.

sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/afacere-a-in-familiea-firma-de-casa-a-ratp-a-curataa-si-conturile-noii-companii-de-transport–147772.html