Agresatã de patron pentru cã a îndrãznit sã demisioneze! (audio)

ACUZATII GRAVE O angajatã a unui market de fructe si legume, Simona Cristina Acsinte, din Bârlad acuzã pe patronul ei, Ion (Nelu) Matei, cã a agresat-o fizic si verbal, pe data de 2 mai. Femeia a depus plângere la Politia Bârlad, a mers si la Medicina Legalã pentru a-si scoate certificat medical care sã ateste cã a fost agresatã. Femeia l-a înregistrat pe Nelu Matei când a agresat-o, acesta adresându-i cuvinte greu de reprodus pe hârtie. În replicã, Nelu Matei, patronul acuzat, recunoaste cã i-a vorbit urât, dar spune cã n-a bãtut-o, ci a îmbrâncit-o, pentru cã femeia care i-a spus cã nu mai vrea sã lucreze la el n-a vrut sã rãmânã sã facã inventarul, ca sã-i predea banii din vânzare. Rãzboiul patron – angajat s-a mutat la Politia Bârlad, unde la Biroul de Investigatii Criminale s-a înregistrat un dosar penal pentru loviri sau alte violente. Atât angajata agresatã, cât si patronul acuzat spun cã au dovezi solide în a-si sustine plângerea si apãrarea.

O femeie de 32 de ani din Bârlad, mamã a trei copii, Simona Cristina Acsinte, a depus pe 2 mai o plângere la Politia Bârlad, împotriva lui Ion Matei, patronul unde femeia era angajatã la acea datã. Ion Matei are deschis, din luna ianuarie, un market de fructe si legume, pe Bulevardul Primãverii din Bârlad, iar femeia a început sã lucreze acolo de douã luni. Simona Cristina Acsinte ne-a precizat cã l-a reclamat la politie pe patronul Ion Matei, deoarece a bãtut-o si a înjurat-o, umilintele de acest gen fiind la ordinea zilei la „muncã”. Pe data de 1 mai, femeia a spus cã, fiind de serviciu (unde lucra câte o sãptãmânã, de la 7.30 la 18.30- uneori 19.00), a mers cu sotul ei la cineva si seara, pe la orele 22.30, a plecat spre casã. „Pentru cã luam antibiotice, fiind foarte bolnavã la plãmâni, rãcitã mai bine zis, mi-am amintit cã am uitat medicamentele la magazin. Aveam codul meu de acces – am mers acolo, am intrat, mi-am luat pastilele si, pentru cã eram acolo, am luat si 1 kg de ceapã, pentru care am lãsat banii pe tejghea. Trebuie sã întelegeti cã era tura mea, deci lucram pe inventarul meu, eu dãdeam socotealã la vânzãri, la banii din vânzãri, la tot. Am închis la loc si am plecat acasã. Vreau sã vã spun cã nu aveam voie sã folosesc telefonul cât eram la serviciu, mereu mã certa cã vorbesc la telefon. Dupã ce am fost seara sã iau medicamentele, a venit patroana, sotia lui Ion Matei, cã au fost sunati de la firma de supraveghere cã s-a spart codul de acces. Le-am spus cã da, eu am fost, mi-am luat medicamentele si 1 kg de ceapã. Atunci m-au certat foarte tare, cã de ce intru în magazin ca la mine acasã. Eu le-am zis cã eram pe inventarul meu, eu rãspundeam de tot. Am stat 2-3 minute. Au cãutat filmãrile si apoi el a început sã mã înjure ca la usa cortului, m-a fãcut mu…tã, su…tã, cã am gãsit magazin de prosti… m-a înjurat si m-a umilit în ultimul hal. Eu n-am mai auzit asemenea vorbe în viata mea! Am ajuns acasã în ultimul hal! Sunt om, nu pot suporta umilintele la nesfârsit, chiar dacã salariul era dat la timp! Stresul de la muncã si hãrtuirea verbalã la care eram suspusã m-au îmbolnãvit! I-am spus sotului meu si acesta a spus, pe 1 mai seara, cã nu mã mai lasã sã muncesc în asemenea conditii. A zis cã dacã mai merg sã muncesc acolo, înseamnã cã eu caut sã fiu jignitã si astfel am decis sã plec de pe 2 mai”, a spus Simona Cristina Acsinte.

Jignitã si umilitã în ultimul hal

Femeia a precizat cã a mers pe 2 mai, dimineatã, sã îsi depunã demisia, precizând cã intentiona sã plece fãrã preaviz, chiar dacã încãlca contractul de muncã. „Îmi asumam acest risc, nu mai puteam suporta. Am ajuns la magazin, pe la 7.40, desi se deschidea la 7.30. El era acolo, descãrca marfa si m-a luat de la intrare în primire. Eu i-am spus cã nu mai vreau sã muncesc la el, cã plec si, când am vãzut cât de agresiv este, am înregistrat cu telefonul o parte din ce-am pãtit”, a spus Simona Cristina Acsinte. Femeia ne-a pus si nouã la dispozitie înregistrarea, pe care a dat-o si politistilor, când a depus plângerea. Pe înregistrarea respectivã se poate auzi:

- Ion Matei: Bãi fato, tu ai de gând sã stai aici toatã ziua? Stai pânã la noapte, ca sã predai, cã n-am cum sã-ti fac eu inventar acuma dimineata. De ce mortii mã-tii n-ai venit la 7.30, cum este programul?

- Simona Acsinte: Nu pot sta, mi-e rãu tare! Nu pot sã stau nici în picioare!

- Ion Matei: Bãi fato, te-apuc de pãr dacã nu stai aici toatã ziua.

- Simona Acsinte: N-ai cum sã mã apuci de pãr, n-ai voie.

- Ion Matei: De ce mortii mã-tii n-am voie? De ce n-ai venit? Cine îti dã tie în primire? Ti-am dat salar, ti-am dat banii? De ce nu stai sã vinã colega ta sã predai?? Ridicã ochelarii de pe nas, futu-ti mortii mã-tii! (De aici se aud niste plesnituri)

Simona Acsinte (tipând): Nu pune mâna pe mine!! Stai cuminte!

- Ion Matei: Tu stai aici, pânã vine fata, mortii mã-tii de parasutã, ai înteles? Cã te f.t în gurã, în mortii mã-tii!

Patronul neagã vehement acuzatiile de bãtaie, dar recunoaste cã a înjurat!

Contactat de reporterii nostri, Ion Matei a dorit sã facã, la rândul sãu, câteva precizãri la acuzatiile aduse de fosta sa angajatã. Ne-a arãtat înregistrãrile de pe camerele de supraveghere, din care se vede cã angajata a sosit cu 10 minute întârziere, se vede cã discutã aprins cu patronul, ea având pe ochi ochelarii de soare, apoi se vede cum patronul a luat-o la îmbrâncit si o bagã într-un birou, unde nu existã camere de supraveghere. El iese apoi de acolo, dupã câteva momente, iar angajata iese si ea în stradã, vorbeste la telefon, apoi intrã în magazin si îsi ia geanta si pleacã. Iatã ce ne-a declarat Ion Matei, referitor la acest incident dintre el si angajata sa: „Fata a venit la 7.45, desi programul este de la 7.30. Avea ochelarii pe ochi, a zis cã nu stã la muncã, cã este foarte obositã. Pe 1 mai i-am arãtat cã a intrat în magazin. Când a venit ieri, am rugat-o sã o supravegheze pe colega ei, iar seara sã facem inventarul, dar ea n-a vrut. I-am smuls ochelarii de vedere de la ochi si am împins-o ca sã intre în birou si sã stea acolo pânã vine fata cealaltã. Sã astepte 5 minute, dar ea n-a stat, a plecat, a vorbit la telefon, iar a venit si a luat geanta, iar a plecat. Eu nu am bãtut-o, i-am luat ochelarii de la ochi si am bruscat-o, n-am bãtut-o, ca sã fie clar. Verbal da, i-am vorbit mai vulgar. Dacã ea a depus plângere la politie, depun si eu, pentru cã mi-a iesit lipsã în gestiune si asta înseamnã cã mi-a furat banii”, a spus Ion Matei.

„În aceastã cauzã, la Biroul de Investigatii Criminale al Politiei Bârlad s-a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violente”, a precizat Loredana David, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Angajata agresatã si-a scos ieri certificat medico-legal, precizând cã va face plângere si la ITM Vaslui. Rãzboiul dintre patron si angajatã se mutã astfel la Politie si ITM.