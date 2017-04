Agresorul ambulantierilor si-a lovit concubina, pânã a avortat!

…CA LA NEGRESTI

CHINUITÃ…Adolescenta a fost chiuretatã, iar apoi luatã cu forta din spital, pentru a nu povesti cosmarul pe care îl trãieste acasã.

VIOLENTE…Detalii incredibile ies la ivealã în cazul tinerilor care, duminicã seara, au agresat un echipaj al Ambulantei Negresti. Tânãrã care a fost transportatã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, cu metroragie, suferise un avort spontan acasã. Vecinii spun cã fata a fost bãtutã crunt de concubinul ei, iar în urma acestei bãtãi ar fi pierdut sarcina. Dupã ce medicii i-au fãcut chiuretaj, aceasta a fost luatã cu forta de concubinul agresor, pentru a nu da declaratii politiei despre chinul prin care a trecut. Între timp, concubinul fetei si prietenii lui, cei care i-au agresat pe ambulantieri, au fost retinuti marti de oamenii legii si adusi la Vaslui, unde li s-a deschis dosar penal pentru amenintãri, respectiv loviri si alte violente.

Un adevãrat cosmar. Prin asta pare sã fi trecut tânãra de 16 ani, adusã duminicã noaptea, cu ambulanta, la Vaslui. De loc din comuna Miroslava, judetul Iasi, fata s-a pripãsit la Negresti dupã ce s-a îndrãgostit de un crai al cartierului Schinaj, pe numele lui Dumbravã. A rãmas însãrcinatã cu el iar în urmã cu sase luni a nãscut prin cezarianã, primul ei copil. De câteva sãptãmâni, tânãra din Miroslava a rãmas din nou grea cu Dumbravã, însã de data asta n-a mai dus sarcina la capãt. Duminicã seara, în urma unei discutii mai aprinse, Dumbravã si-ar fi luat la bãtaie concubina, provocându-i avort spontan. Speriat de sângerãrile acesteia, Dumbravã a pus mâna pe telefon si a sunat la 112. A fost scos din sãrite de întrebãrile pe care operatoarea i le tot punea si a decis sã se rãzbune pe ambulantieri. În momentul în care salvarea a sosit la poarta lui, Dumbravã, ajutat de cinci prieteni, a sãrit cu pumnii sãbiile si cutitele la asistentul medical. A vrut sã-l înjunghie însã a fost oprit în ultimul moment de un amic. Într-o primã fazã, angajatii SAJ Vaslui au abandonat ambulanta si au luat-o la fugã speriati, însã au revenit în cartierul Schinaj douã ore mai târziu pentru a recupera masina. Au venit însotiti de politisti si jandarmi, au luat-o pe fata de 16 ani si au transportat-o la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui.

Tânãra si-a luat tãlpãsita din spital

Adusã duminicã noaptea la spitalul din Vaslui, fata a fost bãgatã în sala de operatii si chiuretatã. “A ajuns duminicã noaptea în spitalul nostru, cu sângerãri uterine. Tocmai suferise un avort spontan acasã. Medicii i-au fãcut chiuretaj iar luni dupã-amiazã pacienta a fugit din spital. Am anuntat Politia pentru cã îsi riscã sãnãtatea” ne-au declarat surse din cadrul spitalului. Apropiatii fetei spun însã cã ea n-ar fi plecat de bunã voie din spital, ci a fost luatã cu forta de prietenii concubinului pentru a nu da declaratii oamenilor legii despre bãtaia încasatã cu o searã înainte. Scenariul nu pare chiar ireal, având în vedere cã în momentul când a fost luatã cu salvarea de acasã, tânãra i-a rugat pe cei de la SAJ sã o lase sã-si ia si bebelusul de sase luni cu ea. Era semn cã nu dorea sã se mai întoarcã în casa lui Dumbravã.

Agresorii ambulantierilor au fost adusi la audieri de Politie

Politia si-a fãcut datoria în acest caz si i-a identificat si i-a adus la audieri pe agresorii cadrelor medicale. Actiunea penalã nu poate sã înceapã însã si asta din cauza angajatilor SAJ Vaslui, care nu au depus încã plângeri la Politie. “Politistii au identificat si adus la audieri trei barbati cu vârste între 18 si 37 de ani, pe numele cãrora a fost deschis dosar penal sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de amenintãri dar si loviri si alte violente. Actiunea penalã va începe în momentul când va exista o plângere prealabilã. Deocamdatã persoanele agresate nu au depus o astfel de plângere la Politie”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Negrestiul, oras terorizat de cei din cartierul Schinaj

Cartierul Schinaj din Negresti e stat în stat. Politistii spun cã e cea mai rãu famatã zonã a orasului, autoritãtile locale par sã nu aibã cu cine vorbi iar persoanele care încearcã sã-i scoatã la liman pe cei de acolo sunt respinse agresiv. Cei mai rãi sunt cei din Cotul Rãu, asa cum este cunoscutã zona în care are gospodãrie si craiul Dumbravã. “Din cauza celor din <<Cotul Rãu>> suferã tot cartierul. Acolo sunt cei mai rãi. Nu aveti cum sã vã duceti cu masina pânã acolo pentru cã au pus bolovani în drum. Iar dacã vreti sã vã duceti pe jos, trebuie sã vã luati niste bâte cu voi, pentru cã sunt foarte multi câini. O sã vã muste haitele. Din cauza celor din Cotul Rãu, ambulantele nu prea vin în cartierul nostru. Au mai fost bãtãi de astea pe acolo, cu cei de pe salvare” ne-a declarat o bãtrânã. Am încercat sã stãm de vorbã cu cei din Cotul Rãu, spunându-le cã scriem un material despre calitatea drumurilor din cartierul lor. N-am avut prea mari sanse de reusitã si asta pentru cã nimeni nu dorea ca ulitele sã le fie pietruite. ” Plecati de aici. Nu avem nevoie de nimic. Nici de drumuri pietruite, nici de becuri pe stâlpi. Ne credeti prosti ? Sã ajungã mascatii mai usor la noi, nu ? Dacã ne pun becuri, cum ne mai ascundem ? Ne e bine asa, sãraci si prosti”, a fost singura replicã pe care am primit-o din partea celor din Cotul Rãu. În aceste conditii, cartierul Schinaj din Negresti va rãmâne, pentru mult timp, sursã de infractionalitãti iar cazuri ca cel al ambulantierilor bãtuti cu sigurantã se vor repeta.