Alexandra Nechita, premiatã pentru talentul si generozitatea cu care sprijinã proiectele pentru Sãnãtate

UMANITAR… Alexandra Nechita, pictorita supranumitã “micuta Picasso”, s-a alãturat Fundatiei Renasterea. Aceasta a participat, duminicã seara, la cea de-a XVII-a editie “Iluminare în roz” – simbol al luptei împotriva cancerului de sân. Artista s-a aflat în prim-planul evenimentului desfãsurat sub sloganul “Artã pentru sãnãtate”: a declansat lumina roz, culoarea sperantei, care a iluminat douã clãdiri din capitalã – Globalworth Tower si Sky Tower -, a donat o lucrare din expozitia “Grãdina cu sculpturi”, vernisatã în urmã cu o sãptãmânã în fata Ateneului Român, si a primit titlul Erou More Than Pink, pentru talentul si generozitatea cu care sprijinã proiectele din Sãnãtate. Dincolo de toate acestea, artista originarã din Vaslui va primi titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost supus votului, sãptãmâna trecutã, si a fost aprobat. La Vaslui, desi o scoalã gimnazialã îi poartã numele, titlul încã se mai lasã asteptat.

În semn de apreciere pentru munca ei, Fundatia Renasterea a ales-o pe artistã pentru a fi imaginea editiei din acest an a celebrului eveniment “Iluminare în roz”. ”E o onoare imensã pentru mine sã fiu alãturi de persoane pe care le admir, îmi doresc sã existe cât mai multe astfel de femei, cum sunt aceste doamne din Fundatia Renasterea. Mã simt multumitã si pregãtitã sã fiu de mai mare folos, în urmãtoarele luni, în urmãtorii ani. La sosirea în România, când m-am implicat în aceste proiecte ale Fundatiei Renasterea, am fost primitã cu bratele deschise, cu cãldurã, de toti românii, nu m-am asteptat. Mã bucur cã lucrez cu niste femei creative, vom gândi împreunã ceva care sã fie de folos si sã rãmânã”, a declarat, pentru agentia de presã Agerpres, Alexandra Nechita.

“Operele ei se regãsesc în muzee din întreaga lume”

Pictorita Alexandra Nechita va primi titlul de cetãtean de onoare al Bucurestiului, proiectul fiind votat, joia trecutã, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu 51 de voturi si o abtinere. “Operele ei se regãsesc în muzee din întreaga lume, de la colectia de artã a Vaticanului, pânã la colectii particulare detinute de celebritãti precum David Letterman, Whoopi Goldberg sau Calvin Klein. În 1999 a fost selectatã de cãtre ONU pentru a conduce o initiativã de artã în peste 100 de tãri. (…) În anul 2008 a absolvit UCLA, una dintre cele mai prestigioase institutii de învãtãmânt din lume, de unde obtine o diplomã în Arte Plastice si îsi dedicã timpul promovãrii artelor ca mod de expresie si comunicare în scoalã”, se aratã expunerea de motive. La Vaslui, în orasul în care s-a nãscut, desi o scoalã îi poartã numele, autoritãtile locale nu i-au oferit încã titlul de cetãtean de onoare. Printre cei catadicsiti cu o astfel de calitate se numãrã atleta Mirela Lavric, medicul pediatru Augustin Ilies, profesoara Viorica Pintilie, fostul primar al Vasluiului – Victor Cristea.