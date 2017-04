Am scapat de BEJ, la partiale: alegeri doar la Fruntiseni, in timp ce la Osesti se poarta razboi in instanta

La Osesti, fostul primar Grigore Lefter se razboieste cu Prefectura, dupa ce prefectul judetului l-a demis, pentru a doua condamnare definitiva. Nemultumit, Lefter a dus procesul in instanta, iar magistratii nu au dat nici acum o sentinta definitiva in dosar, astfel ca tensiunile intre fostul edil si Prefectura au ajuns la maxim. Acesta este motivul pentru care, pe 11 iunie, doar locuitorii comunei Fruntiseni merg la vot, la alegerile partiale, conform deciziei luate de Autoritatea Electorala Permanenta si validata de Guvern. Ar fi trebuit, daca situatia ex-primarului nu ar fi ajuns in instanta, sa fie alegeri si la Osesti, cea de-a doua comuna din judet in care sunt primari interimari, ca urmare a deciziilor de condamnare care i-au facut pe fostii primari sa plece din functie. La Fruntiseni, conducerea interimara este asigurata de viceprimarita Sava, de la PSD, in timp ce la Osesti primar interimar este Didi Alexandroaiei. Faptul ca avem alegeri partiale doar la Fruntiseni are si o parte buna pentru autoritatile judetene. In cazul in care s-ar fi decis alegeri pentru ambele comune, Prefectura ar fi trebuit sa organizeze un Birou Electoral Judetean, ceea ce ar fi insemnat alta bataie de cap, plus cheltuieli suplimentare de la bugetul judetului. Asa, se va constitui doar un Birou Electoral de Circumscriptie comunal, la nivelul Fruntiseniului, care va veghea la buna desfasurare a alegerilor, pe 11 iunie.