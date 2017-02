Ana, zeita dreptãtii, legatã la gurã, nu la ochi (pamflet)

Ana a ajuns mare. Tãticul Geoanã poate fi mândru. Pupila sa a crescut si a ajuns s-o ia în sus… pe scara ierarhicã. A învãtat cea mai simplã lectie din politicã: sã înfingã cutitul pe la spate, adânc si sã rãsuceascã. Geoanã a simtit acest lucru pe propria spinare, la fel si Ponta si câti n-or mai fi. Acum, cã a ajuns ministrul justitiei, si se dezice de Ordonantele Rusinii, e un lucru cel putin ciudat. Sã ne amintim cã la facerea primului Guvern al lui Dragnea, cel cu Sevil premier, Anuta era creditatã cu sanse mari sã preia portofoliul Justitiei. Acest lucru s-ar traduce prin faptul cã nu era strãinã de povestea ordonantelor. Poate o fi fost în grupul celor care chiar le-au „clocit”. Nu se stie, dar vom afla. Cã dacã o vor chema la DNA pe aceastã temã, îl va da si pe Dragnea în gât. Fiindcã, de ce nu, acum are si o acoperire. Este zeita dreptãtii în România. Noi îi propunem sefului sã n-o mai lege cu nãframã peste ochi când îi pune balanta dreptãtii în mânã, ci mai degrabã peste gurã. Nici mesajul din piatã n-ar mai ajunge la Guvern si nici la DNA n-ar mai spune nimic. Cã dacã ar fi fost mutã la Ploiesti, Ponta n-ar mai fi fost inculpat în dosarul Tony Blair.