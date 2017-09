ANAF anuntã cã este pregãtitã pentru TVA defalcat, firmele vasluiene, nu!

DECLARATIE…Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) este pregãtitã de implementarea plãtii defalcate a TVA si „vom face fatã problemelor care vor apãrea”, a declarat Daniel Florin Anghel, vicepresedinte al Fiscului, responsabil de zona de colectare, în cadrul unei conferinte de specialitate. „ANAF s-a pregãtit foarte bine si nu o sã fie probleme în implementarea Ordonantei 23. Toate problemele care ar putea interveni sunt analizate si cu sigurantã vom face fatã. De la publicarea acestei ordonante, toate structurile teritoriale cu toate structurile profesionale, au fost întâlniri, s-au spus problemele. În conditiile în care vor fi, cu sigurantã o sã le îndreptãm cu ajutorul dumneavoastrã, colegilor din minister”, a spus Florin Anghel, întrerupt de reprezentantii firmelor prezente la eveniment care au completat afirmatia acestuia cu cuvintele: “pe banii nostri”.

Vicepresedintele ANAF a vorbit despre sistemul IT al ANAF care trebuie schimbat, iar pregãtirea angajatilor institutiei trebuie îmbunãtãtitã. „Noua viziune a conducerii ANAF este una foarte simplã si clarã. Trebuie sã facem astfel încât ANAF sã rãspundã tuturor nevoilor contribuabililor si nu doar la nivel declarativ. Stim care sunt problemele si va trebui sã facem tot ceea ce tine de noi sã rãspundem în timp util tuturor nevoilor contribuabililor. Problemele legate de numãrul de personal, de pregãtirea colegilor nostri care, constatãm si noi de multe ori, ar trebui sã se îmbunãtãteascã si de sistemul IT. De acest sistem IT vorbim de la înfiintarea ANAF si ne miscãm foarte greu. Este un pariu pe care si noi l-am asumat cã va trebui sã se schimbe ceva în sistemul IT, ca aceastã relatie contribuabil-ANAF sã fie foarte simplã. Asta deranjeazã cel mai mult, si anume relatia cu structurile ANAF care, de multe ori, este una proastã si din vina colegilor si a sistemelor de care dispunem în momentul acesta. Va trebui sã facem ceva foarte rapid”, a mai arãtat oficialul ANAF. „Dupã ce statul îti retine sumele tale, banii de care dispui, trebuie sã faci o cerere, care este aprobatã de un vicepresedinte ANAF, care dispune sã se facã o comisie, comisie care te cheamã la ANAF si analizeazã cererea depusã de agentul economic, la final se face un material pe adresa ANAF, urmeazã o decizie si… Vã întreb: cât va dura aceastã situatie de toatã jena? În cât timp ajungi sã-ti recuperezi banii tãi, la care ai dreptul? De ce este pus într-o situatie imposibilã un agent economic, pentru banii lui, pentru banii cu care sustine bugetul de stat?”, acuzã patronatele de la Vaslui.