Andreea Stan si Codrut Tãbãcaru, cei mai frumosi boboci de la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” din Bârlad! (FOTO, VIDEO)

MISS SI MISTER Elevii de la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” din Bârlad au petrecut o searã de neuitat la sfârsitul sãptãmânii trecute, la Balul Bobocilor. Muzica de calitate, momentele artistice si probele de concurs au fost ingredientele ideale, care au creat o atmosferã excelentã la Cercul Militar din localitate. Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” este singura institutie scolarã din Bârlad care îsi alege atât Miss Boboc, cât si Mister Boboc. Astfel, în competitie s-au înscris cinci fete si cinci bãieti de la clasa a IX-a. Fiecare a încercat sã dovedeascã juriului constituit din cadre didactice si sponsori cã au calitãtile necesare pentru a fi desemnati Miss si Mister Boboc. Organizatorii evenimentului au fost elevii clasei a XII-a. Miss Boboc a fost aleasã Andreea Stan, iar Mister Boboc a fost desemnat Codrut Tãbãcaru.

Spre deosebire de celelalte unitãti scolare din Bârlad, la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” se desemneazã nu doar cea mai frumoasã elevã de la clasa a IX-a, ci si cel mai chipes si mai talentat bãiat. Astfel, în concurs s-au înscris sase perechi (desi, conform regulamentului, fiecare a concurat individual). Au concurat de la fete Georgiana Cârcotã, Daria Ene, Emanuela Sturzu, Alexandra Nanu, Stefania Fotache si Andreea Stan. Pentru Mister Boboc au concurat Daniel Postanu, Stefan Bârcãun, Petrisor Carp, Stefan Diaconu, Robert Romeo Nicolae si Codrut Tãbãcaru. Probele au pus în valoare aptitudinile fiecãruia: dans modern, recitaluri instrumentale si vocale, îndemânare si nu numai. De asemenea, atmosfera a fost una extraordinarã, ceea ce denotã cã distractia si voia bunã au fost la ele acasã. Publicul i-a încurajat tot timpul pe cei zece concurenti si a aplaudat prestatia lor. La finalul probelor de concurs, juriul, constituit din cadre didactice si reprezentanti din partea unor firme care au sponsorizat evenimentul, a deliberat, iar titlurile de Miss si Mister Boboc 2017 la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” au fost adjudecate de elevii Andreea Stan si Codrut Tãbãcaru. Pentru cã punctajul a fost cât se poate de strâns, organizatorii au oferit fiecãrui concurent câte un premiu de consolare. “A fost o experientã de neuitat. Evident, am avut emotii, dar cu toate acestea am încercat sã conving juriul cã merit sã fiu aleasã Miss Boboc. Multumesc tuturor celor care m-au sustinut si au avut încredere în mine”, a spus Andreea Stan, imediat dupã ce a intrat în posesia coronitei. Codrut Tãbãcaru, la fel de bucuros, a precizat cã: “Sunt foarte fericit cã am cîstigat titlul de Mister Boboc. Vreau sã multumesc colegilor si prietenilor mei, cadrelor didactice si sponsorilor. Mi-a fãcut mare plãcere sã particip la concurs”. Petrecerea a continuat cu “sesiunea de dans” pânã târziu în noapte. Au cântat elevi ai liceului pedagogic.

Premiile acordate au fost:

Pentru Mister Boboc: Locul VI, Mister Originalitate, Postanu Daniel; Locul V, Mister Talent, Bârcãun Stefan; Locul IV, Mister Popularitate, Carp Petrisor; Locul III, Mister Elegantã, Diaconu Sabin; Locul II, Mister Spontaneitate, Nicoarã Robert Romeo; Locul I, Mister Boboc, Tãbãcaru Codrut.

Pentru Miss Boboc: Locul VI, Miss Originalitate, Cârcotã Georgiana; Locul V, Miss Popularitate, Ene Daria; Locul IV, Miss Elegantã, Sturzu Emanuela; Locul III, Miss Talent, Nanu Alexandra; Locul II, Miss Spontaneitate, Fotache Stefania; Locul I, Miss Boboc, Stan Andreea.