Angajata de la Permise care a lesinat la locul de munca, la finele saptamanii trecute, nu suferea de epilepsie!

Autoritatile isi dau cu stangul in dreptul, atunci cand vine vorba de propriii angajati, care ajung la spital din cauza volumului mare de munca. Ne demonstreaza situatia de la un serviciu important, la finele saptamanii trecute, atunci cand o angajata de la Serviciul Permise si Înmatriculãri Auto a cazut din picioare la final de program, fiind dusa de urgenta la spital. Femeia facuse eforturi foarte mari pentru a realiza sarcinile de serviciu, mai ales ca tinea si locul unei alte colege, internata pentru o problema de sanatate. Ce-au facut oficialitatile de la ISU Vaslui? Au anuntat repede ca femeia a suferit o criza de epilepsie, din motive care ne scapa. Femeia a fost luatã cu ambulanta dupã ce a lesinat la ghiseu si a fost transportatã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. A fost dusã la Unitatea de Primiri Urgente în stare gravã astfel cã medicii au fost nevoiti sã o sedeze. Înainte de aceastã procedurã, i-au fãcut câteva analize si un computer tomograf. Nu a iesit nimic, cum ca ar avea o boala la cap. Dupa ce am discutat cu medicii de la SJU Vaslui am aflat ca angajata suferea de o epuizare din cauza volumului de munca, fiind diagnosticata cu „inconstienta temporara”, in nici un caz epilepsie! Cu doua saptamani in urma, inainte de a pleca la serviciu, angajata a mai cazut inca o data, in fata blocului. Se pare ca si atunci, ca si acum, totul s-a datorat epuizarii fizice si pihice. Initial, oficialitatile judetului s-au grabit sa spuna ca e epilepsie, pentru ca au interesele lor, in astfel de situatii.. Situatia este cu atât mai gravã cu cât, în urmã cu mai putin de douã sãptãmâni, la Serviciul Permise, a avut loc un episod asemãnãtor. O angajatã a ajuns la spital, epuizatã psihic si fizic si este si acum sub supaveghere medicalã. Conducerea Prefecturii spune ca ar fi nevoie de inca cel putin cinci noi angajati la Permise, insa totul este blocat la Bucuresti.