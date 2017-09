Aniversare cu muzicã si poezie, în Clubul “Femina”

LA MULTI ANI… Membrele Clubului “Femina” au sãrbãtorit, ieri, aniversarea colegei lor, Mãrioara Buraga. S-a cântat, s-au spus poezii si s-a glumit asa cum numai oamenii ajunsi la vârsta senectutii stiu sã o facã: cu întelepciune. Sãrbãtorita zilei a primit din partea colegilor si a prietenilor o diplomã specialã de apreciere calitãtilor sale, dar si multe buchete cu flori si urãri de liniste si sãnãtate. Pentru cei care nu o cunosc, Mãrioara Buraga este fiica învãtãtorilor Eugenia si Costache Buraga, doi oameni pasionati de traditie si folclor, care au pus bazele Muzeului din Dãnesti.

“Acum port în spate greutatea a optzeci de ani. În viata mea am fost si sunt o fire emotivã, taciturnã, lipsitã de îndrãznealã si curaj, motiv pentru care am pierdut foarte mult în viatã. Rând pe rând, anii au trecut, au luat cu ei copilãria, adolescenta, tineretea mea de care cu nostalgie îmi aduc aminte. De-a lungul anilor, am trecut prin multe greutãti si încercãri ale vietii, mai putine bucurii. Cu efort, sacrificii si credintã în Dumnezeu, le-am depãsit pe toate. Sunt mândrã de regretatii mei pãrinti, cã mi-au dat viatã, m-au crescut, mi-au insuflat respectul si dragostea pentru muncã, cinste si adevãr. Iatã-mã acum octogenarã, cu sãnãtatea subredã, dar lucidã. Multumesc bunului Dumnezeu cã mi-a îndreptat mereu pasii pe calea cea dreaptã si bunã. Mã bucur de o viatã modestã, alãturi de fiicã si ginere, frumoasa mea nepoatã, de dragele mele colege de la Clubul ‘Femina’ si de toti cei ce mã înconjoarã. Multumesc tuturor si le doresc viatã lungã si linistitã, nu la 80 ani, ci la 100 ani”, a declara sãrbãtorita zilei, Mãrioara Buraga.