Anunț bombă de la ANAF. Activitatea Fiscului s-ar putea bloca

Lipsa investiţiilor în sistemul informatic ar putea bloca activitatea Fiscului și ar putea genera pierderi de date din sistem. Banii alocaţi în bugetul din acest an sunt insuficienţi, iar ;eful ANAF, Bogdan – Nicolae Stan, i-a adresat o informare In acest sens premierului Sorin Grindeanu.

Activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) s-ar putea bloca pe o perioadă nedeterminată, din cauza lipsei investiţiilor în sistemul informatic, respectiv a alocării insuficiente în bugetul din acest an, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

Preşedintele ANAF, Bogdan-Nicolae Stan, atrage atenţia asupra lipsei investiţiilor, atât în sistemul informatic al institituţiei, cât şi în serviciile de întreţinere, în ciuda creşterii continue a solicitărilor pentru noi aplicaţii şi a volumului de muncă al Direcţiei de Tehnologie a Informaţiei din cadrul ANAF.

Șefii Fiscului precizează că nu există la nivelul ANAF niciun contract în derulare pentru întreţinerea infrastructurii hardware, software şi de comunicaţii.

Conform ANAF, consecinţele acestei stări de fapt sunt deosebit de grave, mai ales în perioadele de vârf de activitate (cele din jurul datelor de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plăţi a impozitelor), deoarece provoacă sincope în funcţionarea sistemului informatic.

“Aceste sincope pot genera oprirea parţială sau totală a unor activităţi fundamentale ale ANAF, sau chiar pierderi de date din sistem. De asemenea, defectarea serverelor sau a componentelor de comunicaţii din teritoriu implică alte riscuri de blocare a activităţii. Preşedintele ANAF constată că, în ultimii ani, banii alocaţi instituţiei în scopul investiţiilor IT nu au fost utilizaţi decât într-o proporţie inadmisibil de scăzută. Consecinţa neutilizării sistematice a bugetului este, din păcate, o alocare sub necesităţile menţinerii în funcţiune a sistemului informatic în acest an, lucru pe care preşedintele ANAF l-a adus la cunoştinţa ministrului Finanţelor Publice”, informează ANAF.

sursa: https://www.realitatea.net/anun-bomba-de-la-anaf-activitatea-fiscului-s-ar-putea-bloca_2032744.html