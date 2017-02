Apocalipsa medicamentelor ieftine. Ce doctorii ar putea să dispară din farmacii de la 1 martie

De la 1 martie, peste 100 de medicamente esenţiale, dar şi vaccinuri care ies de sub patent ar putea dispărea din piaţă după ce Guvernul a decis să aplice o decizie prin care preţul la doctoriile eliberate cu reţetă scade cu 35%.

O nouă criză pare să izbucnească în sistemul de sănătate după ce autorităţile au decis să pună în aplicare, de la 1 martie, o decizie prin care preţul la medicamentele eliberate cu reţetă care ies de sub patent scade cu 35%. Măsura a fost amânată toamna trecută de guvernul Cioloş în urma numeroaselor dosare depuse la producătorii de medicamente la Agenţia Naţională a Medicamentului, prin care notificau autorităţile că intenţionează să retragă sute de medicamente de pe piaţă dacă preţurile vor scădea. Concret, anul trecut, ministrul tehnocrat Vlad Voiculescu a semnat ordinul care prevedea o scădere etapizată, în doi ani, a medicamentelor care ies de sub patent, prima reducere, de 10%, fiind prevăzută în luna ianuarie 2017. Alba neagra cu reducerea preţului de opt ani Acum, însă, guvernul Grindeanu a anunţat că reducerea va fi de 35%, dintr-un singur foc, cu aplicare de la 1 martie. Dar specialiştii atrag atenţia că măsura, deşi pare să fie în beneficiul pacienţilor, ar putea avea efecte contrare, la fel cum s-a întâmplat în 2015, când preţul medicamentelor a fost reactualizat, iar accesul pacienţilor la tratamente a fost îngreunat, aceştia fiind nevoiţi să alerge mai mult pentru a-şi procura medicamentele. De departe, cei mai îngrijoraţi sunt reprezentanţii pacienţilor, care se tem că deşi totul pare să fie în beneficiul lor, efectul va fi unul contrar – lipsa medicamentelor. „Practic, preţul medicamentelor inovative, adică cele mai scumpe, scade cu 35%, atunci când ies de sub patent, ceea ce nu ar fi neaparat ceva rău. Spre exemplu, interferonul free, care acum costă 50.000 de euro, s-ar ieftini oricum la câteva mii în cei zece ani cât e valabil patentul, pentru că apar alte molecule în spate. Problema este să îl mai aducă producătorul în ţară, să fie un medicament accesibil. E un întreg cerc vicios, legea e făcută şi gândită din punct de vedere economic, nu al pacientului”, a explicat Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC). Astfel, spune acesta, se va ajunge în situaţia ca producătorii să prefere să ducă medicamentele pe alte pieţe, România fiind oricum ţara cu preţul european cel mai mic prin decizia luată în 2015. Şi vaccinurile care se administrează acum în programul naţional de imunizare sunt vizate de măsură, spune şi Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM).

