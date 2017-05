Aquavas Husi “gâfâie ca sã functioneze”

CAZ …Propunerea Aquavas-ului cu care s-a prezentat în Consiliul Local Husi si care a vizat aprobarea de preturi si tarife noi pentru serviciile conexe serviciilor de utilitãti publice a stârnit controverse. Cresterea unor preturi, aplicabilã retroactiv de la 1 ianuarie 2017, mai ales, i-a fãcut pe unii consilieri sã ia atitudine. Primarul Ioan Ciupilan însã a luat apãrarea Aquavas-ului, prezicându-i un sfârsit falimentar, dacã, în continuare, vânzarea apei nu va fi rentabilã.

Aquavas Husi a solicitat în CL modificarea preturilor si tarifelor la serviciile conexe la serviciile de utilitãti publice. De la eliberarea unei adeverinte, care va costa 16 lei, pânã la taxa de deplasare la constatarea de defectiuni (11 lei) si la efectuarea analizei de laborator a apei potabile (267 lei), costurile au fost usor majorate, începând cu 1 ianuarie 2017. Consilierii au amendat faptul cã se vine în CL cu solicitãri ce se pot aplica retroactiv, însã primarul Ioan Ciupilan a sãrit în apãrarea celor de la Aquavas.

“Furturile încã nu am reusit sã le depistãm”

“Cred cã, dacã ne gândim bine, Goscomlocul si-a luat sfârsitul, în primul rând, din cauza apei. Si cred cã Aquavas-ul, în ritmul în care merge si astãzi, indiferent cât spunem noi cã s-au eliminat pierderile sau furturile de apã, are o mare problemã. Încã nu este rentabil consumul de apã la nivel de oras, pentru cã este mult mai mic fatã de cheltuieli! Serviciul nu se sustine si dacã vã uitati, ceea ce spun este valabil la toate localitãtile din tara asta, nu doar la Husi. Pierderi existã în continuare, nu avem ce le face, furturile încã nu am reusit sã le depistãm. Ieri, de exemplu, am mai aflat unul, pe un bloc pe aici. Si tot asa mai departe… Eu spun cã cei de la Aquavas gâfâie ca sã functioneze! Si trebuie sã gãseascã si ei niste surse ca sã supravietuieascã”, a sustinut primarul Ioan Ciupilan.