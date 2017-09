Arendasul tepuitor din Bârlad

INCREDIBIL Situatie disperatã la Zorleni. Arendasii nu îsi achitã obligatiile de platã fatã de cei care le-au dat pãmânturile în arendã. Îsi aduc aminte cã au obligatii fatã de acestia abia când expirã contractele si nu mai pot primi subventia de la APIA. Este si cazul a trei frati din comuna Zorleni, satul Simila, care au fost tepuiti de George Dorobãt, patronul firmei SC Texagro SRL Bârlad. Acestia i-au dat arendasului în folosintã 1,5 ha de teren agricol, din anul 2011, contractul expirând în 2018. Din 2014 George Dorobãt nu le-a mai achitat celor trei frati Ivan niciun ban din arenda pe care trebuia sã o achite. Suma de platã este de circa 1400 de lei, iar cei tepuiti de George Dorobãt au trimis reclamatii peste tot: DNA, ANAF, APIA, Politie, Primãria Zorleni si au ajuns pânã la redactia noastrã. Bãtaia de joc a arendasilor, fatã de cei care le-au dat pãmântuile lor sã le lucreze, continuã parcã la nesfâsit. Grav este cã George Dorobãt îsi bate joc de niste oameni pensionati pe caz de boalã, pentru care suma de 1400 de lei este mare!

De când functioneazã sistemul arendãrii pãmântului agricol, arendasul primeste terenul, primeste subventia, ridicã recolta, îsi trage banul, iar proprietarul plãteste impozitul la stat si primeste o micã … chirie pe teren, stabilitã în contract tot prin … grija arendasului. Iar dacã nu plouã cât si-ar fi dorit unii arendasi, pe motiv cã „recolta nu s-a fãcut”, în loc de banii pe arendã, proprietarul primeste „praful de pe tobã”. Asa s-a întâmplat si cu doi frati din comuna Zorleni, satul Simila, Ivan Mihael si Veronel. Acestia au mostenit dupã decesul tatãlui lor 1,5 ha de teren agricol la Simila, pe care l-au dat în arendã unei firme, SC Texagro SRL Bârlad, al cãrui administrator este George Dorobãt. Cei doi frati ne-au cãutat la redactie si ne-au rugat sã le publicãm necazul lor cu acest arendas, care nu le-a mai achitat banii de pe arendã, conform contractului de arendare 238/21.04.2011, din anul 2014. „Nu suntem numai noi, sunt mai multe persoane din Zorleni, care avem pãmântul dat în arendã la SC Texagro SRL Bârlad, la domnul George Dorobãt. Când am vãzut cã nu ne dã banii am încercat sã-l sunãm la telefon, dar nu ne-a mai rãspuns la telefon, iar la sediu nu-l gãseam niciodatã. L-am gãsit abia anul acesta, în august, la niste sere pe care le-a închiriat la Simila si ne-a spus cã nu are bani la el, sã venim mâine cã ne dã toti banii, vreo 1400 de lei pentru anii 2014, 2015, 2016 si 2017. De atunci nu l-am mai gãsit. Îsi bate joc de noi, care suntem pensionati pe caz de boalã, vai de noi ce pensioare mici avem. Noi vrem sã ne luãm pãmântul de la el, dar nu vrea nici sã ne dea la mânã cã renuntã la terenul nostru, pentru cã ia bani de la APIA pe el. Este greu de gãsit, stã ascuns, are si oameni care lucreazã la negru, pentru cã firma lui are un singur angajat, pe el! Cum lucreazã el pãmântul singur? Are si solarii închiriate, dar nu dãm de el, ce putem face? Am fost la politie si la primãria Zorleni, dar ne-au zis cã nu ne pot ajuta”, se plângeau cei doi frati, Veronel si Mihael Ivan. Am încercat sã-l contactãm pe George Dorobãt la numerele de telefon puse la dispozitie de cei doi frati, însã nici nouã nu ne-a rãspuns la telefon.

Ce-i de fãcut?

Fãrã intentia de a generaliza sau de a le subestima eforturile, cãci existã si arendasi care îsi respectã obligatiile contractuale, proprietarii terenurilor considerã cã asemenea „abuzuri” se perpetueazã de ani de zile din cauzã cã subventia pentru teren se acordã cu multã usurintã, fãrã ca arendasilor sã li se cearã dovezi cã au plãtit arenda. Asadar, cei cãrora arendasii uitã sã le achite cu anii arenda, din ce în ce mai multi la numãr, o confirmã nenumãratele sesizãri primite la redactie (cazul Comcereal si nu numai), cer de ani de zile autoritãtilor statului sã dispunã ca subventia sã fie plãtitã numai dupã ce se face dovada achitãrii arendei. Dar nimeni nu aude, nici mãcar ministrul agriculturii Petre Daea, cel cu oaia!

Pentru cei aflati în situatia celor doi frati amãrâti, care ar dori sã-si recupereze banii din arendã, dar n-au cum sã îsi angajeze un avocat sau sã facã plângere la judecãtorie, este esential sã cunoascã faptul cã, potrivit noului Cod Civil, contractul de arendã este o conventie civilã care trebuie încheiatã în formã scrisã. Un exemplar al contractului de arendã trebuie depus la consiliul local în a cãrui razã teritorialã se aflã bunurile agricole arendate pentru a putea constitui titluri executorii pentru plata arendei. Fãrã doar si poate, executarea silitã este o solutie mai simplã pentru cei care doresc sã-si recupereze arenda, fatã de ceea ce presupune un proces în instantã.