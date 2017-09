Arendatorii de la Comcereal îsi vor pãmântul înapoi

PROCES…Dupã ce au încercat, pe cale amiabilã, sã ajungã la o întelegere cu noii proprietari ai societãtii Comcereal SA, proprietarii de terenuri îsi cautã acum dreptatea în instantã. Astfel, pe masa judecãtorilor Tribunalului Vaslui au apãrut, de curând, mai multe dosare prin care cei care asteaptã, de ani buni, plata arendei au cerut rezilierea contractelor. Si asta în conditiile în care, cei de la Comcereal SA, acoperiti cu contracte “beton”, refuzã sã achite datoriile cãtre proprietarii de terenuri, motivând datorii financiare mostenite de la vechea conducere a societãtii. De la începutul anului si pânã acum, în mai multe comune vasluiene, acolo unde firma controlatã de Trans Oil detine terenuri în arendã, au avut loc adevãrate rãscoale ale tãranilor, decisi sã nu mai permitã arendasilor sã le foloseascã terenurile pânã nu si vor achita datoriile restante.

Degeaba au încercat proprietarii de terenuri sã ajungã la o întelegere cu cei de la Comcereal SA, firmã controlatã acum de moldovenii de la Trans Oil. Au cerut, în repetate rânduri, plata arendei sau anularea contractelor, dar s-au lovit de refuzul celor care le controleazã acum pãmânturile. Ceea ce nu au reusit sã rezolve cu vorba bunã sau, în unele comune din judet, cu adevãrate revolte împotriva datornicilor, sperã sã rezolve în instantã. Astfel, pe masa judecãtorilor Tribunalului Vaslui au apãrut, de putin timp, mai multe dosare în care proprietarii de terenuri cer anularea contractului de arendã. Neplata arendei fatã de proprietarii de terenuri este o problemã mai veche a societãtii Comcereal SA si dureazã de aproximativ trei ani. Cei din conducere îsi motiveazã întârzierea la platã faptului cã societatea a fost preluatã cu datorii foarte mari cãtre bãnci si toti banii încasati s-ar duce pe achitarea acestor datorii si pe plata salariilor tractoristilor, adicã a celor care ies în câmp pentru a munci. În anii din urmã, arendatorii au sperat cã îsi vor primi, într-un final, arenda si au asteptat, dar anul acesta tensiunile au atins cote insuportabile, astfel cã în mai multe comune din judetul Vaslui au avut loc revolte împotriva arendasilor. Oamenii au iesit în câmp si au interzis tractoarelor sã intre pe terenurile lor sã le lucreze. Le-au fost puse în fatã contracte “beton” prin care acestia se obligau sã le facã pe plac celor care, ani la rând, i-au pãcãlit cã îsi vor primi partea lor de bani sau de produse. Astfel cã, pentru a scãpa de sub ‘jugul” Comcereal, multi proprietari de terenuri s-au adresat instantei si sperã cã acolo îsi vor gãsi dreptatea. “Am deschis proces, cerem anularea contractelor si suntem siguri cã vom avea câstig de cauzã pentru cã nu si-au respectat partea de întelegere. Apoi, vom deschide un alt dosar în care vom cere plata arendelor din anii din urmã”, au spus câtiva arendatori din Miclesti.

Rãscoala tãranilor la Zãpodeni

Situatia a devenit explozivã în comuna Zãpodeni la începutul lunii august, atunci când zeci de sãteni au avut o serie de discutii cu reprezentantii societãtii Comcereal. Sãtenii s-au plâns cã n-au mai primit de cîtiva ani arenda ce li se cuvine si au cerut moldovenilor de peste Prut din fruntea firmei sã le rezilieze contractele. “Avem oameni care n-au mai primit arenda din 2014. Oamenii ãstia sunt bãtrâni, iar bucata aia de teren este singura lor sursã de hranã. Au ajuns la disperare”, povesteau participantii la discutii. Acestia s-au înteles cu o altã societate care sã le lucreze pãmântul, au semnat si contracte cu aceasta, însã Comcereal ignorã solicitãrile de reziliere trimise de sãteni. “Asa cum arendatorul are obligatii fatã de arendas si arendasul are obligatii fatã de arendator. Iar dacã una dintre pãrti nu-si respectã obligatiile, contractul trebuie sã devinã nul. Cum noi n-am mai primit nimic de cîtiva ani, e firesc sã cerem anularea contractelor. Am solicitat reprezentantilor Comcereal sã primim si noi acele documente pe care le avem semnate cu ei, însã ne-au dus cu zãhãrelul si ne-au tot amânat. Vom ajunge în instantã, unde suntem convinsi cã vom avea cîstig de cauzã”, au mai spus sãtenii. La întâlnire au participat si cîtiva angajati ai Comcereal care cu greu au scãpat de furia sãtenilor. Acestia au cerut câteva zile de pãsuire, pentru a lãmuri “neîntelegerile”, însã oamenii, ajunsi la capãtul rãbdãrii, nici nu au vrut sã audã. “Dacã îi mai prindem cu tractoarele pe terenurile noastre, le spargem rotile. Nu vrem sã ne moarã copiii de foame, iar ei sã-si încaseze salariile babane pe spatele pãmântului nostru”, îsi arãtau nemultumirea oamenii din Zãpodeni.

La Miclesti, tractoarele au arat pãzite de bodyguarzi

În luna aprilie, o situatie asemãnãtoare a fost si în comuna Miclesti. Auzind cã angajatii Comcereal vor sã are terenurile pe care compania le are luate în arendã, sãtenii si-au desemnat câtiva reprezentanti pe care i-au trimis la discutii. “Nu puteau veni toti sã vorbeascã cu cei de la Comcereal, desi poate asa era mai bine. Oamenii sunt bãtrâni si singura lor avere e pãmântul. Sunt familii care depind foarte mult de aceastã arendã. Numai cã ea n-a mai fost datã de ani de zile, iar noi de asta suntem aici, sã aflãm de la angajatii Comcereal de ce nu ne primim drepturile”, spunea, la acea vreme, Marcel Ion Carp, unul dintre arendatori. Prea multe discutii între cele douã tabere n-au avut loc si asta din cauzã cã angajatii Comcereal au venit la Miclesti însotiti de mai multi bodygurazi. “Probabil cã ne-au confundat cu altii, de prin alte comune. Noi suntem pasnici si întelegãtori. N-am venit aici nici pusi pe scandal, nici sã ne batem, ci sã cerem explicatii. Din pãcate, nici pe astea nu le-am primit”, au mai spus sãtenii. Situatii asemãnãtoare au fost întâlnite în majoritatea comunelor din judetul Vaslui unde Comcereal SA detine terenuri în arendã. Sãtui sã tot astepte ca firma sã-si respecte partea de întelegere, proprietarii de terenuri au încercat, de cele mai multe ori fãrã succes, sã nu mai permitã tractoarelor sã le are terenurile. Numai cã, asa cum spuneam si mai devreme, acoperiti cu contracte “beton”, reprezentantii Comcereal SA le-au dat peste nas tãranilor, care-si cautã acum dreptatea în instantã.