Arhiva Colegiul Agricol din Husi a intrat la apã!

PROBLEME Nu sunt deloc limpezi lucrurile la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Husi, acolo unde arhiva, cu toate documentele importante ale institutiei, a zãcut, ani la rând, într-o ciudatã… inundatie. În prezent, o firmã de arhivare a fost tocmitã sã încerce sã mai punã în ordine ce a mai rãmas, însã, chiar si asa, sunt informatii cã ar lipsi acte contabile foarte importante, cotoare de diplome etc. Reprezentantul Consiliului Local (CL) Husi, consilierul Bogdan Trifan, sustine cã neapãrat, dupã ce firma în cauzã îsi va încheia activitatea, o comisie va verifica totul.

Cum poti lãsa documentele unei scoli de dimensiunea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Husi, în umezealã si mucegai ani la rând?! Acest rãspuns va trebuie aflat în curând, de cãtre o comisie specialã. Gurile rele spun cã, de fapt, nu nepãsarea a fost la mijloc, cât cine stie ce interes, ca anumite documente contabile, ba chiar si acte scolare doveditoare, sã disparã! Asa-zisa inundatie s-ar fi produs înainte de 2010, însã abia de curând, angajatii scolii, val-vârtej, umblã sã recupereze ce mai e de recuperat si sã repunã o oarecare ordine în documentele, în mare parte, distruse. “Dar nici cotoarele nu le mai aveti?”, întreba dãunãzi, uimit, reprezentantul Consiliului Local, jr. Bogdan Trifan, pe una din angajatele institutiei, care încerca sã îi explice ce a mai rãmas dupã dezastrul din arhivã.

Semne de întrebare: “Nu as vrea sã insinuez nimic, dar dacã s-o fi apucat careva sã dea si diplome false, dupã care sã dea drumul la inundatii, e grav”

“Eu sunt o voce subiectivã, probabil, pentru cã ceilalti colegi stiu cu totii cã am avut mereu o atitudine criticã la adresa fostului director al scolii, domnul Botezatu. Dar inundatiile s-au întâmplat pe timpul dumnealui, asa cum s-a întâmplat tot pe timpul dumnealui ca procurorii sã ancheteze probleme grele cu sume mari de bani, cantitãti de combustibil etc. Acum aflãm cã nici cotoarele la diplome nu mai sunt. Nu as vrea sã insinuez nimic, dar dacã s-o fi apucat careva sã dea si diplome false, dupã care sã dea drumul la inundatii, ca sã nu mai stie niciun anchetator ce s-a fãcut în scoala asta, e grav. Dacã vrea cineva sã facã anchetã, atunci ori o face, ori sã stea în banca lui. Repet, eu poate sunt subiectiv, cã nu l-am agreat pe domnul Botezatu, nici ca om, nici ca director, dar întreb pe alti directori din judet: când se inundã o arhivã, se iau mãsuri a doua zi sau dupã câtiva ani?!”, a fost mesajul vehement al unuia dintre dascãlii Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”.

“Dacã nu mai existã aceste documente, eu nu-i vãd bine pe cei care aveau arhiva în rãspundere”

La Inspectoratul Scolar, deocamdatã, e liniste! “La noi s-a raportat, într-adevãr, o situatie referitoare la arhiva scolii, care a fost inundatã, dar nu am primit vreo reclamatie sau sesizare a vreunei nemultumiri pânã în prezent”, a precizat inspectorul-sef al ISJ Vaslui, prof. Gabriela Plãcintã. Reprezentantul Consiliului Local (CL) în C.A.-ul Colegiul însã, juristul Bogdan Trifan, este mai ferm si sustine cã asteaptã ca specialistii plãtiti acum sã facã ordine în arhiva inundatã, sã îsi termine treaba, iar apoi, o comisie specialã sã verifice totul, în amãnunt. “Estimez cã în cel mult trei sãptãmâni, o lunã, firma respectivã sã îsi termine activitatea, dupã care o comisie va face verificãri riguroase. Stiu cã inundatia s-a petrecut cu ani în urmã. Consider cã se impune o verificare, întrucât acolo ar fi trebuit pãstrate documente deosebit de importante din contabilitate, diplome neridicate de elevi, documente despre întreaga activitate a scolii etc. Plus cã, la anumite perioade, scoala trebuie sã predea totul cãtre Arhivele Nationale, dar dacã nu mai existã aceste documente, eu nu-i vãd bine pe cei care aveau arhiva în rãspundere”, a spus consilierul local jr. Bogdan Trifan, reprezentantul Consiliului Local în C.A. al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi.