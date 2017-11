Artistul vasluian Romeo Zaharia, fentat la X Factor: “Probabil trebuia sã trec si prin asta”

TEAPÃ?… Solistul vasluian de muzicã usoarã Romeo Zaharia a luat o teapã de zile mari de la producãtorii emisiunii-concurs X Factor de pe Antena 1. Desi la preselectiile din urmã cu câteva luni juratii i-au acordat patru de “DA”, permitându-i, astfel, sã treacã în etapa urmãtoare, artistul s-a trezit exclus din concurs. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, acesta îsi exprimã dezamãgirea si indignarea fatã de modul în care staff-ul emisiunii a ales sã procedeze cu el.

Iatã mesajul scris de Romeo Zaharia: “Am stat si m-am gândit zilele astea dacã sã postez sau nu aceastã repetitie de la X Factor 2017. Probabil trebuia sã trec si prin asta! Învãtãm din toate sau depinde de cât putem sã asimilãm! Dupã ce am luat cei patru de “DA” si m-au sunat cã voi fi difuzat si apoi votat, eventual, voi ajunge în galele live. Îmi pare rãu cã nu am convorbirea înregistratã cu cei din staff-ul X Factor. Nu zic cã cei care sunt acum în concurs nu sunt buni sau foarte buni, dar tind sã cred cã la noi în tarã a devenit un fel de iUmor muzical! Cine se scãlãmbãie mult, face rating! Sunt om si am toate stãrile firesti: frustrare, umilintã oarecum, neputintã, indignare etc. Sau au considerat cã sunt deja profesionist si nu mai vor sã promoveze decât altceva?! Oi fi bãtrân la 40 de ani?! Copil mare cum sunt, vineri seara, am bãut de supãrare, dar m-am scuturat si merg înainte”.

Gangsterul de la Vaslui, difuzat. Romeo Zaharia, nu. De ce?!

Ciudat este, însã, cã aceiasi producãtori au ales sã difuzeze reprezentatia unui alt vasluian situat la polul opus artistului Romeo Zaharia. Este vorba de Alexandru Ionut, tânãrul de 35 ani, autointitulat „gangster”. Pentru declaratiile fãcute în cadrul emisiunii, concitadinii s-au supãrat rãu pe el. ”Nu îmi place viata în Vaslui. Toti ascultã manele. Mie nu îmi place stilul ãsta manelistic, mârlãnesc, tãrãnesc”, sunt vorbele care au reusit sã provoace o adevãratã revoltã în rândul internautilor. Dacã o parte dintre acestia au glumit pe seama lui, o altã parte l-au certat si i-au cerut sã plece. “Bã, mâr***, dacã nu îti place în Vaslui, mutã-te în Pantelimon si stai acasã, “gangstere”, cã te faci de râs!”, i-a transmis un concitadin tânãrului vasluian.