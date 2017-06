Asistentele medicale, mãrturie favorabilã doctoritelor

AUDIERI…Chemate ca martori în procesul în care sunt judecate pentru fapte de coruptie doctoritele Doina Andrei, Simona Botez, dar si medicul Andrei Tãnãsescu, asistentele sectiei de Obstetricã-Ginecologie au luat apãrarea inculpatilor. În fata judecãtorilor, acestea au povestit cã nu au vãzut si nici nu au auzit ca pacientii sã ofere bani în schimbul serviciilor medicale. Pentru a fi cât mai credibilã, una dintre asistente a declarat cã nici mãcar soapte de acest fel nu i-au ajuns la urechi. Dupã ce au ascultat declaratiile martorelor, judecãtorii Tribunalului Vaslui au stabilit un nou termen de judecatã în luna august si au decis ca una dintre martore, care a lipsit la termenul de ieri, sã fie adusã în fata instantei cu mandat de aducere. În urma flagrantului organizat pe data de 9 februarie 2015, Simona Botez a fost prinsã dupã ce a primit 1.500 lei de la un investigator sub acoperire. Doina Andrei a fost trimisã în judecatã, dupã ce a fost acuzatã de sãvârsirea de 25 de infractiuni de luare de mitã, patru infractiuni de fals intelectual si o infractiune de sustragere de înscrisuri. La rândul sãu, medicul Simona Botez este acuzat de comiterea a 14 infractiuni de luare de mitã si patru infractiuni de fals intelectual. Cel de-al treilea medic inculpat, Adrian Tãnãsescu, este acuzat de sãvârsirea a zece infractiuni de luare de mitã.

Încã un rând de audieri în dosarul în care medicii Doina Andrei, Simona Botez si Adrian Tãnãsescu au fost trimisi în judecatã pentru fapte de coruptie. De data aceasta, judecãtorii au chemat la barã, ca martori, asistentele medicale ale sectiei de la Obstetricã-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. În fata instantei, douã dintre acestea au declarat cã nu au vãzut si nu au auzit ca pacientii sã ofere bani acuzatilor. “Nici mãcar soapte nu am auzit. Jur cu mâna pe Biblie. Nici nu am fost întrebatã de paciente de bani si nici nu am auzit astfel de discutii”, a povestit una dintre asistentele medicale audiate în sedinta de ieri. Mãrturisirile, fãcute sub jurãmânt, contrazic ceea ce au declarat, pânã acum, fostele paciente ale medicilor acuzati acum de fapte de coruptie. Astfel, o martorã din Dragomiresti a povestit judecãtorilor, cu ceva timp în urmã, cum a fost la un pas sã-si piardã viata. A fost adusã, în stare gravã, la spital, cu fãtul nenãscut mort si cu dureri greu de suportat, dar nu a fost bãgatã în seamã pânã când nu a oferit mitã. A ajuns la spitalul din Vaslui cu ambulanta, iar cadrele medicale i-au spus cã fãtul este mort. Timp de aproape 24 de ore, femeia a fost lãsatã sã suporte chinuri cumplite, fãrã a-i fi administrat vreun tratament sau sã i se facã vreo investigatie. “M-a chemat pe hol pentru a-mi vorbi si i-am pus o sumã de bani în buzunar, nu mi-a cerut-o, dar era evident cã de aceea mã chemase separat”, mãrturisea, la acea vreme, martora din Dragomiresti.

Acuzatiile aduse celor douã doctorite spãgare

RECHIZITORIU…Reamintim care au fost motivele pentru care cele douã doctorite sunt cercetate penal. Simona Botez este acuzatã de sãvârsirea a cinci infractiuni de luare de mitã, o infractiune de fals intelectual si o infractiune de întrerupere a cursului sarcinii. În fapt, medicul Botez a fost acuzat de faptul cã, în cursul anului 2013, a primit de la o anumitã persoanã suma de 150 de lei pentru a-si îndeplini sarcinile de serviciu. În cadrul Spitalului Judetean Vaslui, doctorita spãgarã a efectuat o întrerupere voluntarã a unei sarcini. Pe 26 septembrie 2014, a primit, de la aceeasi persoanã care solicitase, în 2013, întreruperea voluntarã de sarcinã, suma de 50 de lei pentru a beneficia de un tratament medical corect, în raport cu starea sa medicalã. La data de 1 octombrie 2014, urmare a pretinderii indirecte formulate cu o zi înainte, a primit, de la o altã pacientã, suma de 100 de lei. Acesti bani au fost oferiti doctoritei pentru ca aceasta sã-si îndeplineascã îndatoririle de serviciu. Trei sãptãmâni mai târziu, pe data de 27 octombrie 2014, la solicitarea unei avocate din cadrul Baroului Iasi, Simona Botez a completat în fals o adeverintã medicalã în care a a consemnat, în fals, cã ar fi consultat-o pe avocatã în sectia de Obstetricã-Ginecologie a Spitalului Judetean Vaslui. În luna decembrie 2014, doctorita a pretins si primit suma de 1.000 de lei pentru a face o întrerupere de sarcinã cu încãlcarea prevederilor legale, vârsta sarcinii fiind de peste 14 sãptãmâni. A primit banii si, în aceeasi zi, a efectuat manevra medicalã. Ultima acuzatie adusã medicului Simona Botez este legatã de faptul cã, pe 2 februarie 2015, a pretins investigatorului sub acoperire suma de 1.600 de lei pentru efectuarea unei întreruperi de sarcinã. Pe numele doctoritei Doina Andrei au fost remise 8 capete de acuzare pentru luare de mitã, o infractiune de fals intelectual si una de întrerupere a cursului sarcinii. În cursul lunii septembrie 2014, doctorita a cerut si primit de la una din pacientele sale suma de 800 de lei pentru efectuarea unei operatii de cezarianã. În data de 31 octombrie a solicitat suma de 1.100 de lei de la o altã pacientã pentru efectuarea unei întreruperi de sarcinã care depãsea 14 sãptãmâni. Interventia medicalã a fost fãcutã dupã ce a primit 700 de lei din suma totalã solicitatã. Dupã ce a efectuat aceastã operatie, medicul Doina Andrei a completat în fals fisa medicalã a pacientei sale si a completat cu diagnosticul “rupere prematurã a membranelor, cu debutul travaliului în 24 de ore”. Acest diagnostic indicã un avort spontan si este în contradictie cu realitatea. În cursul lunii august 2014 a primit, de la o altã pacientã, suma de 1.000 de lei pentru realizarea unei operatii de cezarianã. Pe 23 octombrie 2014, Doina Andrei a pretins, de la o pacientã, 250 de lei pe care i-a primit prin intermediul asistentei medicale Gina Cristina Bujor. Asistenta medicalã a solicitat si primit banii de la pacientã la indicatiile doctoritei, pentru efectuarea unei întreruperi de sarcinã. În noiembrie 2014, Doina Andrei a pretins, de la o pacientã care dorea o întrerupere de sarcinã, suma de 150 de lei. La sfârsitul anului 2014, pe 8 decembrie mai exact, Andrei Doina a pretins suma de 400 de lei de la o nouã pacientã pentru efectuarea unei întreruperi de sarcinã. În acea zi, doctorita Andrei a primit 300 de lei si 100 de lei a primit medicul anestezist Elisabeta Filip, la indicatiile doctoritei. În februarie 2015, au intrat pe fir si investigatorii sub acoperire. Unuia dintre ei, doctorita Doina Andrei i-a cerut 300-400 de lei pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.