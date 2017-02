Atac la fostul prefect de Vaslui: “Nu avea ce sã caute Olteanu pe primul loc în lista de la Camera Deputatilor”

NERVI… Se înmultesc disputele în interiorul PNL Vaslui, în preajma asteptatei sedinte a Biroului Permanent Judetean, prima de dupã alegerile parlamentare. În conditiile în care s-a conturat o tabãrã în jurul deputatului Daniel Olteanu, cel care face jocurile lui Dan Marian, unii primari cred cã s-a gresit atunci când Olteanu a fost trecut pe prima pozitie pe lista pentru Camera Deputatilor. “Se stie foarte clar în ce conditii a ajuns Daniel Olteanu deputat. Cred cã, pentru noi, pentru PNL, era cel mai bine ca pe prima pozitie sã fie o persoanã reprezentativã, un om care a candidat pentru o comunã, pentru un oras, un municipiu, un liberal care a avut rezultate foarte bune acolo unde a activat. Acea persoanã ar fi trebuit sã fie deputat, în locul dlui Olteanu, nu ar fi fost acum haosul care stãpâneste PNL Vaslui. Sunt foarte multi primari în PNL care vorbesc pe la spate si nu au curajul sã spunã lucrurilor pe nume, si anume cã nu au candidat persoane reprezentative la parlamentare, în judetul Vaslui. Suntem un grup de primari care am mers la dl. Blaga si la dna Gorghiu si am cerut schimbarea listelor, nu am dorit sã fie dl. Daniel Olteanu pe prima pozitie. Nu au vrut sã asculte de noi si iatã cã dl. OIteanu a ajuns deputat. Ori, dacã am fi avut o listã cu doctorul Dan Cain, de la Murgeni, sustinut de organizatia de la Bârlad, si Cristi Rusu, de la Negresti, sustinut de organizatia de la Vaslui, altfel ar fi stat lucrurile, nu cu dl. Olteanu cap de listã. Eu cred cã se va face curãtenie în PNL, si în judetul Vaslui, inclusiv cu acei consilieri judeteni care au votat pe fatã pentru conducerea PSD de la Consiliul Judetean. Cum sã mã reprezinte pe mine acele persoane, când ele sunt fãtis de partea PSD-ului? Nu am nimic cu nimeni, dar vreau curãtenie în partid, sã putem pune partidul pe baze sãnãtoase, cu alti oameni care sã ne reprezinte. Suntem multi în PNL Vaslui care ne dorim ca lucrurile sã se aseze”, spune un primar liberal, la adãpostul anonimatului. Dorind sã preia din nou conducerea organizatiei judetene a PNL – desi a predat partidul cãtre fostul senator Marian, în urma unei manevre de toatã jena – ex-deputatul Florin Ciurariu se agitã ca un leu în cuscã, punând la cale tot felul de puciuri. Lui i s-au adãugat Daniel Olteanu si Corneliu Plesu, care au promis recunostintã vesnicã celor care vor veni la sedintã, mai ales cã s-a anuntat cã se doreste schimbarea organizatiei judetene, în urmã cu putin timp, la o sedintã esuatã a pucistilor condusi din umbrã de Olteanu si Marian.