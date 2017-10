Atacurile on-line asupra spitalului bârlãdean sunt minciuni sfruntate!

DSP Vaslui confirmã

INCREDIBIL Josnicia unui afacerist bârlãdean, Dan Dobrovolschi, care a spãlat rufele spitalului bârlãdean ani de zile, la niste preturi astronomice, este demontatã de Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui (DSP) si de Servicul SPLIAAM (Epidemiologic) din cadrul institutiei sanitare bârlãdene! Dupã ce i s-a reziliat contractul pentru spãlãtorie, brusc au început sã aparã acuzatii privind spãlarea lenjeriei de la spital. Am solicitat DSP Vaslui un rãspuns referitor la cele sesizate de jurnalistii aserviti lui Dobrovolschi, iar rãspunsul a fost clar: „Transportul lenjeriei de la spitalul din Bârlad cãtre unitãtile care asigurã acest serviciu, se realizeazã cu respectarea procedurilor de dezinfectie necesare”, scrie Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Mai mult, testele epidemiologice la lenjeria spãlatã se realizeazã periodic, pentru cã asa se fãcea si pe vremea când se spãlau la spãlãtoria lui Dobrovolschi si asa se face si acum.

Asa cum am precizat si în cotidianul nostru de ieri, la numai câteva zile de la rezilierea contractului pentru concesionarea activitãtii de spãlare a lenjeriei spitalului bârlãdean, de cãtre firma omului de afaceri Dan Dobrovolschi, în mod absolut ciudat, rãsar de nicãieri tot mai multe conturi de Facebook false, care produc panicã în rândul populatiei. Recomandându-se „Adrian Nasture”, unul dintre indivizii aflati în spatele conturilor false a alertat pânã si DSP Vaslui, ca sã anunte cã cearsafurile spitalului de copii sunt pline de TBC si cã la spitalul bârlãdean nu se mai spalã lenjeria de o sãptãmânã. Tot mai multe voci spun cã aceste atacuri au venit dinspre Dan Dobrovolschi, care are si un cotidian local în subordine, pe care l-a cumpãrat fix cu acest scop: sã atace atunci când are el un interes economic, practicând asa-zisul santaj de presã. Exact asta s-a întâmplat pe 18 octombrie, când în mediul on-line a apãrut acel „Adrian Nasture” – un cont fals descoperit de IT-isti, prin care s-a aruncat în mediul on-line ideea cã rufele spãlate de spitalele din Tecuci si Husi sunt încurcate si cã ajung la TBC unde se infesteazã, apoi sunt puse pe paturile bolnavilor din “Spitalul Mare” sau „Spitalul de copii” si cã nu s-au mai spãlat rufele spitalului de o sãptãmânã, iar acestea zac pline de sânge si microbi prin spital! O minciunã deloc întâmplãtoare, pentru cã imediat a fost sesizat DSP Vaslui despre aceastã postare a omului „de bine” Adrian Nasture. Cine a sesizat? Jurnalistii lui Dobrovolschi!

DSP Vaslui demonteazã minciunile aservitilor!

Am solicitat inspectorilor DSP Vaslui rezultatul controlului fãcut la spitalul bârlãdean pe 19 octombrie, în urma sesizãrii indirecte a lui Dobrovolschi. Iatã rãspunsul primit:

„Având în vedere solicitarea dumneavoastrã din data de 19.10.2017, referitoare la concluziile controlului efectuat la Spitalul Municipal de Urgențã <<Elena Beldiman>> Bârlad ca urmare a sesizãrii primite de Direcția de Sãnãtate Publicã Vaslui, vã facem cunoscute urmãtoarele: Inspecția sanitarã de stat face periodic controale în spitale pentru verificarea stadiului de implementare a graficului de conformare. În acest context, controlul efectuat în data de 19.10.2017 la Spitalul Municipal de Urgențã <<Elena Beldiman>> Bârlad a avut mai multe obiective, printre care s-a numãrat și verificarea aspectelor sesizate de mass-media localã.

Cu ocazia controlului, inspectorilor li s-a adus la cunoștințã faptul cã Spitalul Municipal de Urgențã “Elena Beldiman” Bârlad a reziliat contractul de prestãri servicii spãlãtorie cu SC Axa Serv SRL și, pânã la reamenajarea și reutilarea spãlãtoriei proprii, au fost încheiate contracte cu alte unitãți pentru asigurarea serviciilor de spãlãtorie necesare. Transportul lenjeriei de la spitalul din Bârlad cãtre unitãțile care asigurã acest serviciu, se realizeazã cu respectarea procedurilor de dezinfecție necesare. În vederea verificãrii eficienței proceselor de spãlare și transport a lenjeriei spãlate, inspectorii DSP Vaslui au prelevat teste de sanitație de pe lenjeria din secții, teste care vor fi lucrate în laboratorul DSP Vaslui. De asemenea, inspectorii sanitari au recomandat Serviciului SPLIAAM din cadrul Spitalului Municipal de Urgențã <<Elena Beldiman>> Bârlad suplimentarea testelor de sanitație prelevate de pe lenjerie.”, a precizat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.

Mai mult, medicul epidemiolog al spitalului bârlãdean, Gabriela Danis, fost director medical al spitalului, ne-a confirmat cã s-au prelevat teste de sanitate de pe lenjerie permanent, iar acestea nu au indicat nicio neregulã epidemiologicã. Chiar si când rufele erau spãlate de firma lui Dobrovolschi, la preturile astronomice pe care le practica si care au fost acceptate de fosta conducere a spitalului, binomul Petcu – Chirilã, aservitã si ea complet omului de afaceri bârlãdean, testele erau satisfãcãtoare, adicã arãtau cã rufele erau spãlate si dezinfectate bine.

Atacurile asupra spitalului bârlãdean se întetesc!

Surse din spitalul bârlãdean ne-au dezvãluit cã la DSP Vaslui a sosit ieri încã o reclamatie privind rufele din spital care zac în saci asteptând sã fie duse la spãlat. De data asta, reclamatia este însotitã de fotografii, fãcute cel mai probabil de asistenti medicali sau infirmieri plãtiti de Dobrovolschi sã pozeze. Urmeazã, dupã cum spun sursele noastre, o luptã la sânge, plinã de lovituri si mârsãvii, iar conducerea spitalului se asteaptã si la un linsaj mediatic, deoarece Dan Dobrovolschi are ziar cumpãrat fix cu acest scop! Linsaj care deja începe sã se contureze în ziarul cu pricina, prin atacuri la noua conducere. În ideea de a crea panicã în populatie, se induce ideea cã în spital existã un val de nemultumiri. Inclusiv cã s-au alocat bani de la Primãria Bârlad si CLM pentru spital, ca sã fie cumpãrate utilaje pentru a reutila spãlãtoria spitalului si a bucãtãriei.

http://www.vremeanoua.ro/spitalul-barladean-atacat-in-mod-josnic-pe-facebook-foto