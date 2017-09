Au început înscrierile pentru examenul de Definitivat 2018

CALENDAR…Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a publicat calendarul si metodologia-cadru de organizare si desfãsurare a examenului de definitivare în învãtãmânt în anul scolar 2017-2018. Cadrele didactice vasluiene care vor sã sustinã examenul de definitivare în învãtãmânt se pot înscrie pânã pe 9 octombrie 2017, inclusiv. Înscrierea candidatilor se face la unitãtile de învãtãmânt.

Examenul are douã etape: prima constã în sustinerea a douã inspectii de specialitate si evaluarea portofoliului profesional si este eliminatorie, iar cea de-a doua o reprezintã proba scrisã. Stagiul de practicã obligatoriu pentru obtinerea definitivãrii în învãtãmânt are o duratã de un an scolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedrã, în sistemul national de învãtãmânt preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Proba scrisã din cadrul examenului national de definitivare în învãtãmânt (anul scolar 2017-2018) se va desfãsura miercuri, 18 iulie 2018. Celelalte etape prevãzute în calendarul de organizare si desfãsurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, sunt urmãtoarele:

-pânã la 2 octombrie 2017: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/a Municipiului Bucuresti

-pânã la 9 octombrie 2017: transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele scolare judetene/ISMB în paralel cu verificarea si avizarea acestora

-9 – 31 octombrie: informarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

-pânã la 1 iunie 2018: inspectiile de specialitate

-3 – 10 iunie 2018: completarea si validarea dosarelor de înscriere ale candidatilor din baza de date, în vederea sustinerii probei scrise

-24 iulie: afisarea rezultatelor la proba scrisã

-24 si 25 iulie: depunere contestatii

-25 – 27 iulie: rezolvarea contestatiilor

-27 iulie: afisarea rezultatelor finale

-30 iulie – 3 august: listele nominale cu candidatii admisi vor fi transmise la Ministerul Educatiei Nationale.