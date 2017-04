“Au legat-o de pat, de Paşti, cu pijamale”

Rudele unei femei în vârstă de 78 de ani, internată pe secţia Medicală 2 a Spitalului de Urgenţă Galaţi, au făcut plângeri în care reclamă modul în care a fost tratată mama respectiv bunica lor. Pe scurt, rudele susţin că bătrâna a fost legată cu pijamalele de pat până ce i s-au umflat încheieturile, şi asta chiar de Paşte, ca să nu deranjeze cadrele medicale, asistente şi infirmiere.

Bătrâna era internată după un accident cerebral dar se pare că într-o noapte ar fi suferit o criză şi atunci a fost legată. Cadrele medicale susţin, inclusiv în înregistrarea video făcută în momentul în care rudele au descoperit pacienta legată, că asistenta şi infirmiera s-au plans că femeia a devenit agresivă şi nu au mai putut să o liniştească, de aceea au fost nevoite să o ţină legată până la venirea medicului.

“Joi a fost internată în spital în urma unui accident vascular. Toată ziua a dormit. Vineri a fost mai ok, sâmbătă a fost mai ok, apoi sâmbătă noaptea a avut un episod de tulburare, agitaţie, doamnele asistente nu au luat nici o măsură, nu au anunţat familia. Nu ne-au spus nimic. Duminică, când am venit la vizită, de Paşte, am găsit-o foarte agitată, delira. Ne-au spus că nu există medic de gardă ca să vină să îi administreze un calmant, un sedativ. Duminică seara, după ora 5, când am plecat noi, ea nu a mai răspuns la telefon. Am intrat în panică şi ne-am întors la spital. Acolo am găsit-o într-o stare jalnică. Era legată de pat, răstignită, parcă era pe cruce. Era legată cu pijamale de mâini şi picioare. Avea cinci noduri, avea încheieturile umflate. De ce s-au purtat aşa? Cu pijamale să o lege?! Era groaznică situaţia. Plângea, se văita… Am vorbit cu asistentele dar au chemat paza deoarece au spus că suntem noi recalcitranţi. Până la urmă au chemat un medic de la UPU şi i s-au administrat în cele din urmă calmante. Bătrânica s-a liniştit, este mult mai bine acum. E lucidă, ne cunoaşte, vorbeşte cu noi. Au spus că au legat-o de pat pentru că era agitată, ieşea din salon. Asistentele ne-au spus că le-a bătut bătrânica, dar ea ne-a spus că s-a speriat, că au trântit-o jos la pământ, au dat în ea asistentele… Am făcut o plângere la Consiliul Judeţului dar acum facem plângere şi la spital. Nu vrem să mai păţească nimeni ce a păţit ea”, spunea Geanina Zărnescu, nepoata bătrânei.

sursa: http://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/au-legat-o-de-pat,-de-pasti,-cu-pijamale.html