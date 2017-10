Autoritatile vasluiene, puse pe jar de un porc mistret

Vizita surprinzatoare, aseara, in parcul expozitional in care, anual, se desfasoara Expo Zoo Agroind (vizavi de balci). Este vorba despre un porc mistret de 150 de kilograme. Acesta a fost izolat in perimetrul respectiv de catre autoritati, iar astazi, eliberat. „Animalul salbatic nu a putut fi impuscat deoarece, conform legii, trebuia sa existe un contract intre o firma autorizata si municipalitate. Pe timpul noptii, porcul mistret a fost izolat, iar azi dimineata, eliberat in mediul sau”, ne-a declarat prefectul Vasluiului, Eduard Popica, care a monitorizat actiunea.