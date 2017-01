AVALANŞĂ în Italia: Mai multe persoane au murit, iar altele sunt de negăsit. O româncă şi cei doi copii ai ei se află printre dispăruţi

Mai mulţi oameni au decedat în urma unei avalanşe produse în zona unui hotel din regiunea Abruzzo, despre care se crede că ar fi fost cauzată de cutremurele de miercuri, a anunţat un oficial din cadrul serviciilor de salvare italiene, potrivit BBC News online. Potrivit presei internaţionale, în hotel ar fi fost cazate 30 de persoane.

UPDATE 13:50 O româncă şi cei doi copii ai ei de 7 şi 8 ani se află printre dispăruţi. Se pare că soţul româncei este italianul Giampiero Parete, cel care în momentul producerii avalanşei s-a aflat la maşină şi astfel a scăpat cu viaţă.

“Soția și cei doi copii ai mei sunt sub dărâmături. A venit avalanșa și totul a fost acoperit de zăpadă, însă am reușit să ies. Mașina nu a fost îngropată sub nămeți, așa că am așteptat sosirea echipelor de salvare”, a spus bărbatul, care se pare că el a fost și cel care a alertat autoritățile.

“Aproximativ 30 de persoane, atât turiști cât și angajați ai hotelului Rigopiano din Farindola, nu au fost găsite”, conform șefului protecției civile, Fabrizio Curcio.

Două persoane au fost găsite și salvate de sub zăpadă, dintre care una se afla în stare de hipotermie, conform agenției italiene Agi.

Doi bărbați, care se aflau în afara hotelului în momentul în care a lovit avalanșa, au dat alarma. “Sunt în viață pentru că m-am dus să iau ceva din mașină”, a mărturisit unul dintre ei, Giampiero Parete, conform publicației Repubblica.

Antonio Crocetta, liderul unui grup de poliţie alpină implicat în acţiunile de căutare şi salvare, a declarat că “sunt mai multe persoane decedate”.

