AVEM CENTURÃ: Visul bârlãdenilor este pe cale sã se împlineascã! (foto)

CÃ TOT VIN EUROPARLAMENTARELE… Încã un deputat si doi ministri din Guvernarea PSD-Grindeanu anuntã cã anul acesta va începe constructia Soselei de Centurã a Bârladului, mult asteptatã de peste 25 de ani de cãtre bârlãdeni. Pentru cã vin alegerile europarlamentare anul viitor, PSD nu iese din tipar si vine (cum altfel?!) cu promisiuni ferme. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, care este si deputat de Vaslui, a anuntat, ieri la Bârlad, alãturi de ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, cã în luna iulie a anului 2017 va fi lansatã licitatia contractului de proiectare si executie pentru centura ocolitoare a municipiului Bârlad. Prin scoaterea la licitatie a pachetului comun (proiectare si executie), spun oficialii lui Grindeanu, se vor scurta termenele în vederea începerii efective a lucrãrilor la centura Bârladului. “Pentru mine este o onoare sã fiu astãzi aici, alãturi de bârlãdeni, de autoritãtile judetene si de colegii din guvern pentru a marca un pas concret în directia începerii lucrãrilor la centura Bârladului”, a mentionat Birchall. Si dupã care, uitând cã în cei 27 de ani de la Revolutia din 1989, PSD a fost la putere de nenumãrate ori si a ignorat Bârladul cu problema variantei ocolitare constant, ministrul Ana Birchal a „demarat” spre campania electoralã, aruncând „pisica” doar spre altii, ca si cum PSD s-a rupt de cât de mult s-a luptat sã se construiascã acest importan obiectiv la Bârlad.

“Stiu foarte bine cã bârlãdenii au asteptat prea mult pentru ca acest obiectiv de importantã majorã sã fie demarat. În pofida actiunilor, a demersurilor legale personale si a eforturilor autoritãtilor judetene, începerea lucrãrilor la centura Bârladului a fost, în mod constant, amânatã de cãtre fostul Executiv. Nu stiu dacã a fost rea-vointã, ignorantã, incompetentã sau toate la un loc, cert este cã nu existã nicio justificare pentru care centura Bârladului a fost lãsatã de izbeliste. În calitate de parlamentar de Vaslui, m-am luptat pentru acest obiectiv si am reusit cuprinderea în buget a amendamentului care asigura finantarea necesarã începerii lucrãrilor la centura Bârladului. Desi în baza acestui amendament legislativ, depus si aprobat în decembrie 2015, proiectul era cuprins în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport al României având finantare din fonduri europene, fonduri de la bugetul de stat si fonduri provenite din credite, executia lucrãrilor la centura ocolitoare nu a fost demaratã”, a declarat Ana Birchall, alãturi de ministrul transporturilor Rãzvan Cuc. Oare câte gogosi electorale vor mai înghiti bârlãdenii, pânã sã le vinã ideea de a-i fugãri din oras pe cei care tot promit si iar promit si vin la cersit voturi arãtând „pisica” numitã „Varianta Ocolitoare” a municipiului Bârlad?

La Consiliul Judetean Vaslui, în prezenta presedintelui Dumitru Buzatu, ministrul Rãzvan Cuc a spus cã, cel mai probabil, în noiembrie – dacã nu vor fi alte probleme juridice – ar putea începe constructia soselei de centurã a municipiului Bârlad. De câte ori am auzit, oare, aceastã declaratie din partea sefilor din Guvern, în ultimii zece ani? “Am avut discutii cu dl. presedinte Buzatu pe tema acestei sosele de centurã, mai ales cã au fost tot felul de termene pentru acest obiectiv, din 2011 încoace. Am înteles cã se dorea revizuirea vechiului studiu de fezabilitate, lucru cu care nu am fost de acord. Avem studiu de fezabilitate, acord de mediu, toate avizele necesare, asa cã vom trece la licitatia pentru executia lucrãrilor la aceastã sosea de centurã”, a spus ministrul Rãzvan Cuc, dupã întâlnirea cu sefii Consiliului Judetean. Este greu de crezut cã lucrãrile vor începe în noiembrie, însã este prima declaratie oficialã a unui membru al Guvernului, în care se dau asigurãri în aceastã directie. Tot ieri, ministrul Transporturilor a explicat cã, legat de cele douã drumuri nationale catastrofale – cele dintre Vaslui si Bacãu si Vaslui – Roman – plus drumul dintre Bârlad si Husi, prin Murgeni, vor intra în reabilitare, fiind alocate fonduri prin Ministerul Transporturilor pentru aceste obiective. Se pare cã, prin banii de la minister, pe fiecare din cele trei drumuri – care acum aratã foarte rãu – se vor face modernizãri ale suprafetei carosabile, fiind alocate câte milioane de lei de la ministerul Transporturilor. Legat de drumurile nationale Vaslui-Bacãu si Vaslui-Roman, am aflat cã sunt alocate câteva milioane de lei pentru reabilitarea acestor drumuri, în special pe portiunea de drum spre Dragomiresti, acolo unde lucrãrile vor începe în câteva sãptãmâni.

Cum a vãzut ministrul Cuc viscolul de la Vaslui, ieri dimineatã

Ministrul Transporturilor a anuntat cã va rãmâne în judet, seara trecutã, “pentru a verifica în ce mod îsi fac datoria autoritãtile locale, mai ales cã stiu cã autoritãtile se miscã altfel, când stiu cã sunt controlate de la Bucuresti”. “Am nimerit la Vaslui în mijlocul codului portocaliu, prima mea oprire fiind la Bârlad, acolo unde am discutat despre varianta de ocolire a acestui municipiu. Am inspectat ceea ce s-a fãcut pe drumul national 24, pe drumul european si pot sã îl felicit pe dl. director al Drumurilor Regionale (Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iasi, n.r.)pentru faptul cã a avut inspiratia sã nu retragã utilajele din baze, asa cum se întâmpla de obicei. Am avut zeci de utilaje care au actionat pe drumurile nationale din judetul Vaslui, mã declar multiumit de reactia autoritãtilor”, a spus ministrul Rãzvan Cuc. Acesta a spus cã a primit asigurãri de la conducerea DRDP Iasi cã pânã sâmbãtã dimineatã toate drumurile nationale din judetul Vaslui vor fi eliberate de zãpadã si cã circulatia va reveni la normal. Legat de drumurile judetene, oficialii LDP au spus cã situatia se va normaliza în câteva zile. “Sunt portiuni de 150-200 de metri pe care s-au format suluri de zãpadã de 70-80 de centimetri, iar masinile nu mai pot înainta. Vântul bate cu mare putere si nu avem ce face. Nu vom interveni pe drumurile judetene, decât în caz de necesitate, cum este la Tanacu, unde am trimis mai multe utilaje, sau spre Rafaila, unde sunt probleme cu ambulantele, dar si acolo este o situatie specialã, pentru cã traficul este blocat la Parpanita. Nu putem folosi nici frezele, pentru cã zãpada fiind apoasã se blocheazã echipamentele si nu putem debloca drumurile. Când se va linisti furtuna de zãpadã vom intra pe toate drumurile judetene”, a spus ieri, la amiazã, Adrian Cotigã, directorul LDP SA Vaslui. Cel mai probabil, astãzi, toate drumurile judetene vor fi asaltate de utilaje, pentru a fi desfundate.