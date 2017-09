Avem dovada! Daniel Andrei este câștigătorul celor 12 milioane de lei de la Loto

RECIDIVA…In 1998, omul de afaceri a mai câștigat la categoria I, potul cel mare, însă premiile de atunci erau infinit mai mici

NOROCOS…Iată biletul câștigător de la Loto 6/49 care aparține cunoscutului om de afaceri din Bârlad, Daniel Andrei. Deși numele său se vehicula încă de vineri, nimeni nu avea dovada că acesta este marele câștigător și, din acest motiv, am decis ca la acel moment să nu publicăm informația. Discret cum este cunoscut, Daniel Andrei nu a vrut să se știe că el este marele câstigător. A mers vineri de dimineață la aceeași agenție unde a mai jucat un bilet pentru extragerea de duminică, tot o variantă simplă de opt numere, și i-a confirmat vânzătoarei care l-a întrebat dacă el este câștigătorul. Vânzătoarea banuia ceva, că doar acesta mai jucase opt numere la extragerea de joi. De aici s-a propagat zvonul, deși Daniel Andrei a rugat-o pe vânzătoare să nu spună nimănui, însă se pare că aceasta nu s-a putut abține. Ziarul Vremea Nouă nu a publicat numele câștigătorului până nu a avut dovada pe care a obținut-o. Daniel Andrei ne-a arătat biletul magic, care acum nu mai este doar o bucată de hârtie, ci un CEC care valorează 2,6 milioane de euro. Acesta va merge la București pentru a-și lua premiul în săptămâna care urmează. După plata impozitelor, acesta va rămâne în buzunar cu 1.950.000 de euro, adică aproape 9 milioane de lei, care înseamnă valoarea a peste 1.000 de Duster-uri sau a peste 500 de apartamente cu trei camere în Bârlad, în zona centrală. Și dacă veni vorba de apartamente, Daniel Andrei a spus că intenționează să facă un bloc de locuințe cu acești bani și să le vândă bârlădenilor fără niciun adoas comercial, doar la prețul de construcție. Omul de afaceri este cunoscut în Bârlad ca o persoană cu suflet mare. A ajutat multe biserici, oameni care aveau nevoie de bani pentru operații în străinătate, copii talentați sau oameni ajunși la fundul sacului. In urmă cu 5 ani a candidat la fotoliul de primar, întrând în cursă pe ultima sută de metri, enervat că fostul edil, Titi Constantinescu, bloca cu bună știință tot ceea ce însemna investiții private. Abil în afaceri, firmele sale având cifre impresionante, acesta a propus o altă abordare a administrației la Bârlad. Vedea salvarea orașului, transformând Bârladul într-un centru turistic, cu resorturi de cinci stele, care să exploateze resursele locului, respectiv apele termale. A fost cel care a intuit, la acea vreme, depopularea masivă a orașelor din județ, dar și plecarea forței de muncă calificată și avea un plan de a stopa acest lucru. Vroia să desființeze impozitele pe locuințele populației și să transforme Bârladul într-un El Dorado imobiliar. A luat un scor foarte mare, având în vedere că a intrat târziu în cursă și cu un partid neserios, PPDD. A obținut totuși peste 20%, însă nu suficient pentru a fi primar.

Bârlădeanul care a câștigat marele premiu la Loto 6/49 de joi, 31 august, este omul de afaceri, Daniel Andrei, cel care în 2012 a fost la un pas să ajungă primarul municipiului Bârlad. Daniel Andrei a fost de acord să ne prezinte biletul câștigător, cu care va merge luni, 4 septembrie, la Loteria Națională ca să-și revendice câștigul. „Am jucat o schemă de 8 numere la întreg, pentru care am plătit, așa cum se știe 148,98 lei. Am urmărit extragerea de joi și am văzut numerele care au ieșit. Mi-am dat seama că biletul câștigător este al meu. M-am bucurat, evident, pentru că am planuri mari. Eu joc frecvent la Loto, chiar săptămâna trecută am câștigat cu patru numere 1600 de lei" a mai spus acesta.

Omul de afaceri a mai câștigat potul cel mare la Loto prin 1998. Dar atunci sumele câștigate nu erau așa de mari. De exemplu, în acel an câștigurile la categoria I erau aproape la fiecare tragere, și erau în medie de 30.000-40.000 de dolari. Cel mai mare câștig în acel an a fost de 180.000 de dolari, în luna septembrie. A mai fost unul de 100.000 de dolari și în rest în media amintită mai sus. “Da, e adevărat, în 1998 am mai câștigat cele șase numere, dar sumele erau foarte mici. ~mi aduc aminte că atunci parcă a mai fost un câștigător la categoria I. Am luat în jur de 10.000 sau 20.000 de dolari, nu îmi mai amintesc. Am mai prins șase numere și altă dată, dar am jucat variante combinate și nu am picat pe schemă. Oricum eu joc des la Loterie, îmi place și am avut multe câștiguri, dar nu la categoria I și nu atât de însemnate”, a spus Daniel Andrei. Deși nu este prea bucuros că i s-a dezvăluit numele, cei cu care discutase, neținând cont de faptul că a vrut să rămână anonim, Daniel Andrei a avut amabilitatea să ne arate biletul câștigător, pentru care va primi de la Loteria Română în jur de 1. 950 000 de euro, după ce i se va reține și vira la bugetul de stat un procent de 25% din suma câștigată. Daniel Andrei ne-a dezvăluit că încă nu s-a decis cum va investi toți banii câștigați la Loto. Un singur lucru știe exact că va face: va identifica un teren în Bârlad, pe care îl va achiziționa pentru a construi un bloc, iar apartamentele le va vinde bârlădenilor fără niciun fel de adaos comercial. „Vreau să fac un bloc de locuințe pe care să le vând fără să am niciun câștig, pentru ca să arăt că se poate face ceva și fără câștiguri, doar pentru oameni. Dar mai întâi trebuie să facem socotelile să vedem dacă iese un preț bun. Vom vedea”, a spus Daniel Andrei.

Daniel Andrei, om de afaceri abil

Daniel Andrei este un om de afaceri care a plecat de jos și în timp și-a ridicat un imperiu în Bârlad. Fără a avea vreo moștenire și fără a avea părinți din vechea nomenclatură comunistă sau de la Securitate, acesta a reușit în afaceri, intuind la începutirile capitalismului de după 89, că spațiile comerciale vor avea mare preț în viitor. Fără să le cumpere de la FPS sau alte instituții ale statului, cu sume derizorii, Daniel Andrei a investit și a achiziționat spații comerciale ultracentrale în Bârlad și Vaslui de la oameni de afaceri care le cumpăraseră pe degeada de la stat și hapsâni după profituri le vindeau fără să se uite. Acesta strângea din dinți, dar și cureau și cumpăra tot ce era de vânzare cu credite sau cu bani din afacerile pe care le deținea. După ce au început să apară, în Bârlad, companii cu capital străin (bănci în special) a început să le închirieze pe bani mulți. In perioada de bum economic, avea organizate standuri comerciale pe care le închiria firmelor de comerț. Din profituri cumpără în continuare spații ultracentrale pentru bănci sau farmacii. A vrut să construiască la Bârlad un Mall, dar fostul primar de la acea vreme, Titi Constantinescu, nu a fost de acord. Deși era consilier județean PSD, Daniel Andrei nu a folosit funcția pentru a obține avantaje materiale. Perla imperiului său este restaurantul Poenița din Grădina Publică de la Bârlad, unde a fost mereu borna zero a distracțiilor pentru tineri din oraș. Și-a atras antipatia mai marilor vremii, fiindcă era un om direct. In urmă cu cinci ani a intrat în conflict ireversibil cu Titi Constantitescu, care l-a amendat pentru că a vrut să facă un părculeț pe terenul său lângă restaurant. Văzuse la Vaslui cum primarul Pavăl transformase parcul Copou, i-a plăcut și pe terenul pe care-l avea restaurantul Poenița în Grădina Publică a vrut să amenajeze un părculeț pentru copii, fără să condiționeze intrarea de consumul în restaurant. S-a apucat de amenajat și primarul l-a amendat golănește, spunând că nu are autorizație. Degeaba i-a explicat că nu face construcții, decât plantează gazon și face alei, dar nu a avut cui. Din acest motiv, a luat decizia să candideze pentru Primărie, iar campania politică de la acea vreme i-a blocat intrarea în partidele importante, fiind nevoit să candideze de pe partidul lui Dan Diaconescu, PPDD, deși nu avea nici în clin, nici în mânecă cu politica acestuia. Atunci dacă PNL l-ar fi primit în partid și l-ar fi lăsat să candideze, Daniel Andrei ar fi ajuns primar. Cu un proiect îndrăzneț “Terra Berladensis” realizat de cinci tineri cu studii care lucrau în București în companii de renume, candidatul PPDD încerca să exploateze potențialul turistic al zonei și să transforme Bârladul într-un uriaș parc de distracții pentru turiști. Cu o altă temă abordată, care atunci îi făcea pe unii să zâmbească, depopularea masivă a orașului, Daniel Andrei vroia să preîntâmpine dezastrul de acum, când oamenii de afaceri nu mai au pe cine angaja, din cauza exodului populației către țările civilizate din Occident. Propunea acum cinci ani impozite zero la locuințe pentru a atrage populația din alte județe în Bârlad. Normal că la acea vreme a fost luat peste picior de gașca lui Titi Constantinescu, dar a luat un scor foarte bun în ciuda propagandei pesediste care-l toca și defăima zilnic. După alegeri s-a retras din viața politică și a revenit în afaceri, unde a fost foarte discret. Iată că acum iese din nou la rampă, cu un câștig fabulos la Loto și revine în atenția publică cu un proiect interesant pentru locuitorii Bârlad, ce va fi realizat din banii câștigați.