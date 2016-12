Aveti pãrinti la cele douã aziluri din judetul Vaslui? Iatã cât veti plãti din ianuarie 2017!

SCUMP…Cei peste 130 de bãtrâni care îsi trãiesc bãtrânetea în cele douã centre de îngrijire pentru persoane vârstnice din judetul Vaslui, de la Husi si Giurcani, mai cunoscute în limbajul popular ca si aziluri ale bãtrânilor, vor trebui sã achite mai multi bani, de anul viitor. Conform unei hotãrâri de Consiliu Judetean, pentru anul 2017 costul mediu lunar de întretinere în Centrul de îngrijire si asistentã persoane vârstnice Husi va fi de 2.015 lei, în timp ce costul mediu lunar pentru bãtrânii din Centrul de îngrijire si asistentã Giurcani este stabilit la 2.168 lei. Din 2015 încoace, cheltuielile cu personalul în cele douã centre au tot crescut, de la 763.000 lei la 1.154.000 lei, la Husi, si de la 359.000 lei la 543.000 lei, la Giurcani. În costul mediu lunar de întretinere si îngrijire sunt incluse si valorile mari ale medicamentelor, dat fiind cã mai toti beneficiari suferã de boli grave, cronice. “Costul mediu lunar se stabileste în functie de gradul de dependentã al persoanei vârstnice îngrijite si are în vedere totalitatea cheltuielilor anuale ale cãminului pentru persoanele vârstnice, în spetã cele de la Husi si Giurcani. La stabilirea acestor sume, am avut în vedere numãrul mediu anual al beneficiarilor unor astfel de servicii, totalul cheltuielilor curente realizate în anul 2015, estimarea cheltuielilor curente pe acest an si a cheltuielilor curente pe anul 2017″, spune Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, pe marginea proiectului propus de conducerea Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui. Sunt si câteva conditii pe care beneficiarii din cele douã centre – în acest moment, sunt 94 de bãtrâni în Centrul de la Husi si 42 la Giurcani – trebuie sã le îndeplineascã.

CJ Vaslui acoperã cheltuielile, în cazul bãtrânilor fãrã venituri

Persoanele vârstnice care au venituri si sunt îngrjite în cele douã cãmine specializate din judetul Vaslui datoreazã contributia lunarã de întretinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fãrã a depãsi costul mediu lunar de întretinere aprobat pentru fiecare cãmin. Diferenta pentru acoperirea valorii integrale a contributiei lunare de întretinere se plãteste de cãtre sustinãtorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite, dacã realizeazã venit lunar mediu pe membru de familie mai mare de 782 de lei. Asta înseamnã cã, pentru un bãtrân îngrijit în centrul de la Husi, care are o pensie de 1.000 de lei, 600 de lei se vor plãti din pensie, pentru plata îngrijirii în centru, iar restul banilor, pânã la 2.105 lei, vor trebui acoperiti de familie, cu conditia ca fiecare membru al familiei respective sã aibã un venit mediu de 782 de lei, lunar. În cazul în care bãtrânii din aceste douã centre sau sustinãtorii legali ai acestora nu înregistreazã venituri, cheltuielile din cele douã centre se vor acoperi din bugetul local al judetului, adicã de la CJ Vaslui. Mai trebuie spus un lucru. De ani de zile, cele douã centre din judetul Vaslui sunt suprapopulate, ocupate cu mult peste numãrul de paturi din centre, acceptate de normele standard, astfel cã pentru a ajunge într-un astfel de centru beneficiarii trebuie sã se afle în situatii-limitã.