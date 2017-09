Aviz, viitorilor soferi: examenele pentru permis auto sunt înregistrate pe tabletã!

DECIZIE… Politisti cu tabletele în mânã, în timp ce testeazã viitorii conducãtori auto la examenul practic. Este o imagine vãzutã, ieri, la examenul sustinut de cursantii scolilor de soferi, care si-au demonstrat mãiestria pe strãzile din Vaslui. Proba practicã a examenului pentru permis de conducere auto se sustine, din aceastã sãptãmânã, pe baza mijloacelor de supraveghere audio si video, dupã ce Serviciul Permise si Înmatriculãri Auto judetean a primit tabletele cu care se înregistrezã modul cum se descurcã pe traseu posibilii viitori soferi. Conform prefectului de Vaslui, Eduard Popica, sustine cã în câteva zile vor fi la lucru toti examinatorii adusi la Serviciul de Permise Auto, sase la numãr, pentru a reduce numãrul celor care asteaptã acum pe o listã, pânã în 2018.

Viitorii soferi din judetul Vaslui sustin, de ieri, proba practicã, cea a traseului, pe baza mijloacelor de supraveghere video si audio, înregistrãri în baza cãrora vor putea sã conteste în instantã modul cum au fost evaluati de cãtre examinatori. Acest nou mod de sustinere a examenului este posibil dupã ce tabletele care înregistreazã modul în care un cursant se descurcã la proba practicã au intrat în posesia examinatorilor de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Autovehiculelor (SPCRCIA) Vaslui. „Este un pas înainte pentru noi, am primit aceste dispozitive de înregistrare audio si video de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Sunt patru tablete la nivelul Serviciului judetean Vaslui, care au fost deja puse la dispozitia examinatorilor, echipamente care sunt lipite pe interiorul parbrizelor masinilor cu care se sustine proba practicã a examenului pentru obtinerea permisului auto”, spune comisarul sef Dumitru Tãbãcaru, seful SPCRCIA Vaslui. Înregistrãrile probei practice a examenului pentru permis auto ale cursantilor se vor descãrca în echipamentele Serviciului de Permise Auto, unde vor fi stocate timp de o lunã pentru a putea fi folosite în instantã de cei care contestã punctajul acordat de cãtre examinator. Mai trebuie spus cã, pe baza celor patru examinatori aflati în trafic din aceastã sãptãmânã, se verificã la proba practicã în jur de 60 de cursanti pe zi, dat fiind faptul cã pe listele de asteptare sunt în jur de 1.700 de persoane. Prefectul judetului, Eduard Popica, spune cã au intrat la acreditãri cei doi politisti transferati de la IPJ, iar de la jumãtatea lunii septembrie Serviciul de Permise Auto va lucra în efectiv complet, cu sase examinatori, plus seful de serviciu. „Mai avem unele lucruri de pus la punct, pentru cã multe dintre persoanele înscrise on-line pentru examenul practic nu se mai prezintã, fapt care blocheazã activitatea Serviciului de Permise Auto. Spre exemplu, numai la Husi am avut o situatie în care 12 persoane înscrise pentru examenul practic nu s-au prezentat, în timp de o sãptãmânã, iar în locul lor nu am putut aduce alti cursanti, pentru cã regulile sunt foarte stricte”, a spus prefectul judetului.